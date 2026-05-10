WEC, 6 Ore di Spa: podio per la Ferrari #50. In LMGT3, beffa Ferrari ma podio per Drudi

La 6 Ore di Spa del WEC ha regalato spettacolo e continui colpi di scena sotto il sole delle Ardenne. Se la classifica generale sorride alla clamorosa doppietta della BMW del Team WRT in classe Hypercar, l’attenzione della nostra Motor Valley era tutta concentrata sulle prestazioni della Ferrari, della scuderia Iron Lynx e del pilota riminese Mattia Drudi.

La Rossa ha portato a casa un prezioso podio con la vettura #50, mentre Drudi ha brillato in classe LMGT3, dove la Ferrari #21, prima al traguardo, è stata retrocessa quinta per una penalità di cinque secondi. Giornata amara, invece, per le altre 499P e per le vetture della scuderia romagnola Iron Lynx.

Hypercar: la grinta della Ferrari #50 e la sfortuna della #51

La gara della classe regina è stata un vero e proprio ottovolante emotivo, frammentato da continui ingressi della Safety Car. In questo caos, la Ferrari #50 (Fuoco, Molina, Nielsen) si è resa protagonista di una splendida e costante rimonta.

Nel concitato sprint finale, Antonio Fuoco ha difeso con i denti il terzo gradino del podio, respingendo i feroci assalti della Toyota #7 di Kobayashi e dell’ottima Aston Martin #007. Un risultato eccellente in una gara vinta dalla BMW #20, abilissima a pescare il jolly strategico nei pit stop sfalsati.

Meno fortunata, purtroppo, la gara della Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi: la 499P è stata costretta al ritiro durante la quinta ora dopo un incolpevole e violento impatto a La Source, innescato da una carambola tra la Porsche #91 e la BMW #32. Si segnala un solido sesto posto assoluto, invece, per la Ferrari #83 privata gestita da AF Corse (Ye, Kubica, Hanson).

LMGT3: brilla il talento di Drudi. Beffa AF Corse, weekend nero per Iron Lynx

In classe LMGT3, i riflettori si sono accesi sull’eccellente prestazione del riminese Mattia Drudi. Al volante dell’Aston Martin #27 del team Heart of Racing (condivisa con James e Robichon), il talento romagnolo ha conquistato un solidissimo secondo posto di categoria (15° assoluto), confermandosi tra i migliori interpreti internazionali delle ruote coperte.

La vittoria finale è andata alla McLaren #10, che ha approfittato di un’amara beffa ai danni della Ferrari #21 di AF Corse: a soli 17 minuti dal termine, mentre Alessio Rovera era in piena lotta per il successo negli scarichi del leader, la direzione gara ha inflitto 5 secondi di penalità alla Rossa per un unsafe release durante l’ultima sosta ai box. Una sanzione che ha estromesso la Ferrari 296 LMGT3 Evo dal podio.

Gara da dimenticare, infine, per la scuderia Iron Lynx. La Mercedes-AMG #79 è stata costretta al ritiro anzitempo dopo essere finita in testacoda a Les Combes centrando la Peugeot #94. Gara incolore e di grande fatica anche per la vettura gemella #61 (Berry, Andrade, Martin), che ha chiuso le sue fatiche nelle retrovie, al 23° posto assoluto.

La classifica finale della 6 Ore di Spa WEC

Pos. N. Team Piloti Vettura Cat. Giri Tempo Totale Gap 1 20 BMW M Team WRT R. FRIJNS / R. RAST / S. VAN DER LINDE BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 151 6:01:17.036 – 2 15 BMW M Team WRT J. MARCIELLO / D. VANTHOOR / K. MAGNUSSEN BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 151 6:01:19.005 +1.969 3 50 Ferrari AF Corse A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN Ferrari 499P HYPERCAR 151 6:01:19.658 +2.622 4 007 Aston Martin Thor Team H. TINCKNELL / T. GAMBLE Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 151 6:01:22.040 +5.004 5 7 Toyota Racing M. CONWAY / K. KOBAYASHI / N. DE VRIES Toyota TR010 Hybrid HYPERCAR 151 6:01:23.051 +6.015 6 83 AF Corse Y. YE / R. KUBICA / P. HANSON Ferrari 499P HYPERCAR 151 6:01:28.588 +11.552 7 93 Peugeot Totalenergies P. DI RESTA / S. VANDOORNE / N. CASSIDY Peugeot 9X8 HYPERCAR 151 6:01:29.897 +12.861 8 17 Genesis Magma Racing A. LOTTERER / L. DERANI / M. JAUBERT Genesis GMR-001 HYPERCAR 151 6:01:46.918 +29.882 9 12 Cadillac Hertz Team Jota W. STEVENS / N. NATO / L. DELÉTRAZ Cadillac V-Series.R HYPERCAR 151 6:01:48.873 +31.837 10 8 Toyota Racing S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA Toyota TR010 Hybrid HYPERCAR 151 6:01:49.201 +32.165 11 36 Alpine Endurance Team F. MAKOWIECKI / J. GOUNON / V. MARTINS Alpine A424 HYPERCAR 151 6:01:49.412 +32.376 12 35 Alpine Endurance Team A. FELIX DA COSTA / C. MILESI / F. HABSBURG Alpine A424 HYPERCAR 149 6:02:46.639 +2 Laps 13 19 Genesis Magma Racing M. JAMINET / P. CHATIN / D. JUNCADELLA Genesis GMR-001 HYPERCAR 143 6:01:51.636 +8 Laps 14 10 Garage 59 A. AU / T. FLEMING / M. KIRCHHOFER McLaren 720S LMGT3 Evo LMGT3 139 6:01:45.434 +12 Laps 15 27 Heart of Racing Team I. JAMES / Z. ROBICHON / M. DRUDI Aston Martin Vantage AMR LMGT3 LMGT3 139 6:01:47.582 +12 Laps 16 92 The Bend Manthey Y. SHAHIN / R. PERA / R. LIETZ Porsche 911 GT3 R LMGT3 139 6:01:48.856 +12 Laps 17 21 Vista AF Corse F. HÉRIAU / S. MANN / A. ROVERA Ferrari 296 LMGT3 Evo LMGT3 139 6:01:49.497 +12 Laps 18 58 Garage 59 A. WEST / F. GEHRSITZ / B. GOETHE McLaren 720S LMGT3 LMGT3 139 6:01:55.835 +12 Laps 19 87 Akkodis ASP Team P. UMBRARESCU / C. SCHMID / J. LÓPEZ Lexus RC F LMGT3 LMGT3 139 6:01:57.693 +12 Laps 20 91 Manthey DK Engineering J. COTTINGHAM / T. BOGUSLAVSKY / A. GÜVEN Porsche 911 GT3 R LMGT3 139 6:01:59.402 +12 Laps 21 33 TF Sport B. MCDONALD / L. EDGAR / N. CATSBURG Corvette Z06 LMGT3.R LMGT3 139 6:02:00.436 +12 Laps 22 34 Racing Team Turkey by TF P. DEMPSEY / S. YOLUÇ / C. EASTWOOD Corvette Z06 LMGT3 R LMGT3 139 6:02:01.574 +12 Laps 23 61 Iron Lynx M. BERRY / R. ANDRADE / M. MARTIN Mercedes-AMG LMGT3 LMGT3 139 6:02:01.769 +12 Laps 24 69 Team WRT A. MCINTOSH / P. THOMPSON / D. HARPER BMW M4 LMGT3 Evo LMGT3 139 6:02:12.602 +12 Laps 25 88 Proton Competition S. GATTUSO / G. LEVORATO / L. SARGEANT Ford Mustang LMGT3 LMGT3 139 6:02:12.778 +12 Laps 26 23 Heart of Racing Team G. NEWELL / E. BARRICHELLO / A. ADAM Aston Martin Vantage AMR LMGT3 LMGT3 139 6:02:13.942 +12 Laps 27 32 Team WRT D. LEUNG / S. GELAEL / A. FARFUS BMW M4 LMGT3 Evo LMGT3 139 6:02:51.380 +12 Laps 28 54 Vista AF Corse T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON Ferrari 296 LMGT3 Evo LMGT3 138 6:02:01.065 +13 Laps 29 77 Proton Competition E. POWELL / B. TUCK / S. PRIAULX Ford Mustang LMGT3 LMGT3 128 6:01:20.705 +23 Laps Non Classificati NC 009 Aston Martin Thor Team A. RIBERAS / M. SØRENSEN Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 136 5:25:30.293 – NC 51 Ferrari AF Corse A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI Ferrari 499P HYPERCAR 129 4:57:41.017 – NC 79 Iron Lynx I. ZELGER / M. CRESSONI / L. HODENIUS Mercedes-AMG LMGT3 LMGT3 95 5:58:28.622 – Ritirati (Retired) RET 78 Akkodis ASP Team T. VAN ROMPUY / H. DAVID / E. MASSON Lexus RC F LMGT3 LMGT3 118 4:57:31.016 – RET 94 Peugeot Totalenergies L. DUVAL / M. JAKOBSEN / T. POURCHAIRE Peugeot 9X8 HYPERCAR 103 3:51:31.520 – RET 38 Cadillac Hertz Team Jota E. BAMBER / S. BOURDAIS / J. AITKEN Cadillac V-Series.R HYPERCAR 85 3:40:57.271 –

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