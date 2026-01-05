Seguici su

Altri SportMotor Valley

La fiamma olimpica a Imola e Bologna: orari, percorso e viabilità

Il 6 gennaio 2026 la fiamma olimpica di Milano Cortina attraverserà Imola e Bologna. Dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari fino a Piazza Minghetti a Bologna. Tutti i dettagli su passaggio, tedofori e modifiche al traffico.

Pubblicato

23 minuti fa

il

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Imola e Bologna
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 durante il viaggio verso i Giochi Invernali (© Fondazione Milano Cortina)

Il passaggio della fiamma olimpica a Imola e Bologna scandisce uno dei passaggi più significativi del percorso verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 6 gennaio 2026, nel giorno dell’Epifania, la fiamma olimpica attraverserà prima Imola e poi il capoluogo emiliano, unendo l’Emilia e la Romagna in una giornata dal forte valore simbolico.

Per approfondire:

La fiamma olimpica a Imola: orari e passaggio in Autodromo

Il primo snodo della giornata sarà a Imola, dove la fiamma è attesa intorno alle 14:55 all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

La fiamma percorrerà il rettilineo di partenza, uno dei luoghi più iconici del motorsport internazionale, prima di uscire dall’impianto e dirigersi verso il centro cittadino. La staffetta proseguirà lungo Viale Dante fino a Piazza Matteotti, dove è previsto un breve momento istituzionale e l’accensione del braciere olimpico, prima della ripartenza in direzione Bologna.

La torre dell'Autodromo di Imola avvolta da fumi tricolore durante il FIA WEC. Domani accoglierà la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

La torre dell’Autodromo di Imola durante il FIA WEC 2025 (© DPPI / FIA WEC)

I tedofori di Imola: sport e territorio

Tra i 14 protagonisti della tappa imolese figurano Andrea Minguzzi, medaglia d’oro olimpica nella lotta a Pechino 2008, e Fabio Scozzoli, campione iridato e undici volte europeo nel nuoto.

Con loro porteranno la fiamma Davide Cortini (campione italiano ed europeo di handbike), Simone Cerasuolo, campione mondiale nei 50 rana, e l’ex nuotatrice Alessia Polieri. Un gruppo che rappresenta in modo diretto la tradizione sportiva romagnola.

La fiamma olimpica a Bologna: arrivo e city celebration

Nel tardo pomeriggio la fiamma raggiungerà Bologna. L’ingresso in città è previsto poco prima delle 17, provenendo da San Lazzaro di Savena.

Il percorso cittadino attraverserà via Giuseppe Dozza, via Emilia Levante e via Mazzini, prima di raggiungere Piazza Minghetti. L’arrivo finale è atteso intorno alle 19:30, dove sarà allestito un palco celebrativo per l’accensione conclusiva del braciere.

I tedofori a Bologna: Di Vaio, Belinelli e lo sport cittadino

Saranno oltre cinquanta i tedofori impegnati lungo le strade del capoluogo. Tra i nomi più rappresentativi spicca Marco Di Vaio, ex capitano e Direttore Sportivo del Bologna FC 1909, figura simbolo del legame tra calcio e città.

Accanto a lui ci sarà Marco Belinelli, ex capitano della Virtus Bologna, oltre a Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Ester Balassini, Sabina Valbusa, Sascha Alessio Silombela e Furio Veronesi, delegato provinciale CONI.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)

Viabilità e trasporto pubblico: le modifiche

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza sono previste modifiche alla circolazione veicolare dalle 16:30 alle 20:00 lungo le strade interessate dal passaggio della fiamma.

Sono inoltre programmate deviazioni per le linee autobus 11, 13, 14, 19, 51 e 96 tra le 17 e le 20. Per il dettaglio aggiornato di fermate soppresse e percorsi alternativi il riferimento è il sito ufficiale TPER.

Un passaggio simbolico verso Milano Cortina 2026

Il transito della fiamma olimpica tra Imola e Bologna rappresenta un momento di connessione tra sport, territorio e identità urbana. A meno di un mese dall’apertura dei Giochi Invernali, la Torcia segna l’avvicinamento finale a Milano Cortina 2026 con immagini destinate a restare nella memoria collettiva della regione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *