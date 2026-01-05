La fiamma olimpica a Imola e Bologna: orari, percorso e viabilità

Il passaggio della fiamma olimpica a Imola e Bologna scandisce uno dei passaggi più significativi del percorso verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 6 gennaio 2026, nel giorno dell’Epifania, la fiamma olimpica attraverserà prima Imola e poi il capoluogo emiliano, unendo l’Emilia e la Romagna in una giornata dal forte valore simbolico.

La fiamma olimpica a Imola: orari e passaggio in Autodromo

Il primo snodo della giornata sarà a Imola, dove la fiamma è attesa intorno alle 14:55 all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

La fiamma percorrerà il rettilineo di partenza, uno dei luoghi più iconici del motorsport internazionale, prima di uscire dall’impianto e dirigersi verso il centro cittadino. La staffetta proseguirà lungo Viale Dante fino a Piazza Matteotti, dove è previsto un breve momento istituzionale e l’accensione del braciere olimpico, prima della ripartenza in direzione Bologna.

I tedofori di Imola: sport e territorio

Tra i 14 protagonisti della tappa imolese figurano Andrea Minguzzi, medaglia d’oro olimpica nella lotta a Pechino 2008, e Fabio Scozzoli, campione iridato e undici volte europeo nel nuoto.

Con loro porteranno la fiamma Davide Cortini (campione italiano ed europeo di handbike), Simone Cerasuolo, campione mondiale nei 50 rana, e l’ex nuotatrice Alessia Polieri. Un gruppo che rappresenta in modo diretto la tradizione sportiva romagnola.

La fiamma olimpica a Bologna: arrivo e city celebration

Nel tardo pomeriggio la fiamma raggiungerà Bologna. L’ingresso in città è previsto poco prima delle 17, provenendo da San Lazzaro di Savena.

Il percorso cittadino attraverserà via Giuseppe Dozza, via Emilia Levante e via Mazzini, prima di raggiungere Piazza Minghetti. L’arrivo finale è atteso intorno alle 19:30, dove sarà allestito un palco celebrativo per l’accensione conclusiva del braciere.

I tedofori a Bologna: Di Vaio, Belinelli e lo sport cittadino

Saranno oltre cinquanta i tedofori impegnati lungo le strade del capoluogo. Tra i nomi più rappresentativi spicca Marco Di Vaio, ex capitano e Direttore Sportivo del Bologna FC 1909, figura simbolo del legame tra calcio e città.

Accanto a lui ci sarà Marco Belinelli, ex capitano della Virtus Bologna, oltre a Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Ester Balassini, Sabina Valbusa, Sascha Alessio Silombela e Furio Veronesi, delegato provinciale CONI.

Viabilità e trasporto pubblico: le modifiche

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza sono previste modifiche alla circolazione veicolare dalle 16:30 alle 20:00 lungo le strade interessate dal passaggio della fiamma.

Sono inoltre programmate deviazioni per le linee autobus 11, 13, 14, 19, 51 e 96 tra le 17 e le 20. Per il dettaglio aggiornato di fermate soppresse e percorsi alternativi il riferimento è il sito ufficiale TPER.

Un passaggio simbolico verso Milano Cortina 2026

Il transito della fiamma olimpica tra Imola e Bologna rappresenta un momento di connessione tra sport, territorio e identità urbana. A meno di un mese dall’apertura dei Giochi Invernali, la Torcia segna l’avvicinamento finale a Milano Cortina 2026 con immagini destinate a restare nella memoria collettiva della regione.

