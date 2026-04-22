Nuova svolta per il Dall’Ara, mentre sul mercato spunta un argentino: Bologna, le notizie del 22 aprile

Il futuro dello stadio, il calore di una tifoseria che non molla, e un mercato sempre più in fermento in vista del periodo estivo: il Bologna entra nella fase decisiva della stagione con tanti fronti aperti e altrettante domande ancora senza risposta sopratutto per quello che sarà il destino del suo calcio. Ecco quindi le principali notizie della giornata odierna.

Bologna, le ultime notizie sulla situazione stadio

Dopo aver accantonato definitivamente il progetto di restyling del Dall’Ara, il club rossoblù e il Comune guardano avanti con un’idea ambiziosa: costruire un impianto completamente nuovo. La ricerca di investitori è già partita e, secondo le ultime indiscrezioni, filtra un cauto ottimismo per trovare i 150-200 milioni necessari. Ma rimarrebbero dei nodi da sciogliere.

Qui l’articolo completo per capire di cosa si tratta.

Bologna-Roma: il calcio vero non si dimentica

La passione però non si spegne. Nonostante un finale di stagione complicato, il pubblico rossoblù continua a rispondere presente: per la sfida contro la Roma si viaggia verso il pienone, con oltre 27mila biglietti già venduti. Un segnale importante dopo le polemiche seguite alle parole di Vincenzo Italiano nel post Juventus. La tifoseria ha scelto ancora una volta di stringersi attorno alla squadra, chiedendo però una reazione concreta.

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La situazione di Simon Sohm

Intanto il capito calciomercato è sempre più presente: riflettori puntati su Simon Sohm, arrivato a gennaio senza obbligo di riscatto ma con una valutazione da 12 milioni. Finora il centrocampista ha garantito equilibrio, ma senza incidere realmente in zona gol. Le ultime partite saranno decisive per capire se il Bologna vorrà affondare il colpo o rivedere i termini dell’operazione.

Qui le ultime sulla situazione di Sohm

Bologna, il calcio mercato chiama le notizie: argentino per argentino?

E mentre si valutano le conferme, si studiano anche i possibili innesti. Tra i nomi che circolano c’è quello di José Manuel López, attaccante argentino del Palmeiras seguito anche da diversi club europei. Un’operazione che, però, dipenderebbe da eventuali uscite, su tutte quella di Santiago Castro, al centro di interessi internazionali. L’argentino, amatissimo in città, sembra vivere Bologna come casa, ma le logiche del mercato richiedono prudenza.

Qui per saperne di più sul giovane individuato

Ferguson e il futuro: parla lo zio

Altra situazione da monitorare? Quella legata a Lewis Ferguson. Le voci su un possibile addio non trovano conferme concrete, ma le parole dello zio Barry hanno riacceso il dibattito. Il capitano rimane comunque un punto fermo del progetto, con la testa rivolta al finale di stagione.

Qui per leggere le dichiarazioni dello zio Barry

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