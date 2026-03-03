Palombella Rossoblù – Un weekend di alti e bassi

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese, tra Rari Nantes, De Akker e 2000 Pallanuoto.

Quello appena concluso è stato un weekend di luci e ombre per la pallanuoto a Bologna. A uscire con 3 punti in tasca questa settimana è solo la Rari Nantes in serie B, con la bella vittoria per 12-9 sul Como Nuoto. Bis di sconfitte, invece, per la serie A2 (amarissimo 8-7 sul campo di Firenze) e la De Akker Bologna, che ha ceduto ai rigori 17-16 contro l’Ortigia. Pirotecnico pareggio, infine, per la 2000 Pallanuoto Bologna, che allo “Sterlino” ha impattato col Parma 11-11.

De Akker, solo un punto a Siracusa

Quella andata in scena alla “Caldarella” di Siracusa è stata una vera e propria battaglia: la De Akker di mister Mistrangelo contro i siciliani strappa solo un 12-12 alla fine dei tempi regolamentari, ma nella lotteria dei rigori i padroni di casa hanno la meglio riuscendo a realizzare tutti e 5 i penalty che prevede il regolamento. Tra le file rossoblù in evidenza la grande prova dell’ex di turno Campopiano, autore di 4 reti, mentre il veterano Erdelyi ha griffato una pregevole tripletta.

La De Akker, però, un motivo per festeggiare in realtà lo ha: il mancino Campopiano è stato convocato per un collegiale con il Settebello di Sandro Campagna dall’8 all’11 marzo al Centro Federale di Ostia. Prima, però, il calendario prevede un’altra sfida che promette faville. Sabato 7 marzo alle 15:15 Milakovic e compagni saranno impegnati alla “Carmen Longo” contro la temibile Canottieri Napoli, appena dietro in classifica rispetto ai bolognesi (21 punti contro 23).

La Rari Nantes cade a Firenze 8-7

La Rari Nantes, invece, si mangia le mani per la grossa occasione sprecata in quel di Firenze, dove le padrone di casa sono uscite vincenti 8-7 dopo una lunga battaglia. Atteggiamento troppo mole da parte delle Rari girls, che a parte il vantaggio iniziale non sono riuscite a districarsi dalle complicate trame difensive delle gigliate. Nel finale le bolognesi hanno tentato un’improbabile rimonta, non riuscendo però a fare meglio di trovare il -1 a una manciata di secondi alla fine della gara.

Inizia in salita, dunque, il girone di ritorno della squadra di Andrea Posterivo. Nessun dramma, comunque: ancora al terzo posto in solitaria e quindi in piena zona playoff, la Rari avrà l’occasione di rifarsi subito, visto che sabato pomeriggio alle ore 16 arriverà il Circolo Villani, attualmente all’ultimo posto del girone con 3 punti ma reduce dalla bella prestazione casalinga contro la corazzata Ancona, uscita comunque vincente dalla vasca campana 14-9.

Como battuto 12-9, in B è secondo posto

Partita di grande cuore e carattere, invece, per la serie B di mister Sellaroli. In casa del Como Nuoto Sgobbi e compagni hanno sfornato una delle prestazioni più convincenti della stagione, sopperendo alle assenze delle bocche da fuoco Cocchi e Spadafora con le monumentali prove del baby Gori e l’esperto Cecconi, autori rispettivamente di 4 e 3 gol. Pochi rischi nel finale, grazie alla solita prestazione super del capitano tra i pali.

In uno stato di forma eccellente, la Rari sale così al secondo posto, in condivisione con Brescia a pari punti 22, e punta ora alla capolista Padova a 4 lunghezze di distanza. Il prossimo ostacolo sarà il derby con il Modena, attualmente al di fuori della zona rossa e in grado di sgambettare diverse big del campionato, tra cui la Rari nel girone d’andata. A distanza di diversi mesi, i felsinei hanno voglia e intenzione di confermare l’attuale ottimo andamento tra campo e classifica.

Un punto amaro per la 2000 Pallanuoto Bologna

La 2000 Pallanuoto, se non altro, evita l’ennesima beffa di giocare a casa senza riuscire a far punti. Contro il Parma si vede di tutto, la squadra di Francesco Boccia prima si esalta poi si spegne, poi torna in vantaggio (10-7) e si fa rimontare ancora per il -1 fino al rocambolesco pari firmato da Baldovini a una manciata di secondi al gong della sfida.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si muove la classifica per la squadra bolognese, da tempo a secco di vittorie anche se reduce da alcuni risultati sfortunati, con sconfitte dell’ultimo secondo che pesavano non poco sul groppone di Baldovini e compagni. Sabato i rossoblù dovranno essere bravi a fare tesoro dei propri errori in vista del difficilissimo impegno sul campo della Reggiana Nuoto (18:30 alla “Ferretti Ferrari” di Reggio) per un inedito derby.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

