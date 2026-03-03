Seguici su

Pallanuoto

Palombella Rossoblù – Un weekend di alti e bassi

Vince solo la serie B sul campo di Como: De Akker sconfitta ai rigori in Sicilia, Rari Nantes beffata dal Firenze

Pubblicato

18 secondi fa

il

Riccardo Baldovini, autore del gol partita contro Parma crediti Paolo Tassoni
Riccardo Baldovini, suo il gol dell'11-11 per la 2000 Pallanuoto (©Paolo Tassoni)

Palombella RossoblùTorna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese, tra Rari Nantes, De Akker e 2000 Pallanuoto.

Quello appena concluso è stato un weekend di luci e ombre per la pallanuoto a Bologna. A uscire con 3 punti in tasca questa settimana è solo la Rari Nantes in serie B, con la bella vittoria per 12-9 sul Como Nuoto. Bis di sconfitte, invece, per la serie A2 (amarissimo 8-7 sul campo di Firenze) e la De Akker Bologna, che ha ceduto ai rigori 17-16 contro l’Ortigia. Pirotecnico pareggio, infine, per la 2000 Pallanuoto Bologna, che allo “Sterlino” ha impattato col Parma 11-11.

De Akker, solo un punto a Siracusa

Quella andata in scena alla “Caldarella” di Siracusa è stata una vera e propria battaglia: la De Akker di mister Mistrangelo contro i siciliani strappa solo un 12-12 alla fine dei tempi regolamentari, ma nella lotteria dei rigori i padroni di casa hanno la meglio riuscendo a realizzare tutti e 5 i penalty che prevede il regolamento. Tra le file rossoblù in evidenza la grande prova dell’ex di turno Campopiano, autore di 4 reti, mentre il veterano Erdelyi ha griffato una pregevole tripletta.

La De Akker, però, un motivo per festeggiare in realtà lo ha: il mancino Campopiano è stato convocato per un collegiale con il Settebello di Sandro Campagna dall’8 all’11 marzo al Centro Federale di Ostia. Prima, però, il calendario prevede un’altra sfida che promette faville. Sabato 7 marzo alle 15:15 Milakovic e compagni saranno impegnati alla “Carmen Longo” contro la temibile Canottieri Napoli, appena dietro in classifica rispetto ai bolognesi (21 punti contro 23).

La Rari Nantes cade a Firenze 8-7

La Rari Nantes, invece, si mangia le mani per la grossa occasione sprecata in quel di Firenze, dove le padrone di casa sono uscite vincenti 8-7 dopo una lunga battaglia. Atteggiamento troppo mole da parte delle Rari girls, che a parte il vantaggio iniziale non sono riuscite a districarsi dalle complicate trame difensive delle gigliate. Nel finale le bolognesi hanno tentato un’improbabile rimonta, non riuscendo però a fare meglio di trovare il -1 a una manciata di secondi alla fine della gara.

Inizia in salita, dunque, il girone di ritorno della squadra di Andrea Posterivo. Nessun dramma, comunque: ancora al terzo posto in solitaria e quindi in piena zona playoff, la Rari avrà l’occasione di rifarsi subito, visto che sabato pomeriggio alle ore 16 arriverà il Circolo Villani, attualmente all’ultimo posto del girone con 3 punti ma reduce dalla bella prestazione casalinga contro la corazzata Ancona, uscita comunque vincente dalla vasca campana 14-9.

Chiara Lelli della Rari Nantes crediti Michele Morselli

Chiara Lelli (©Michele Morselli)

Como battuto 12-9, in B è secondo posto

Partita di grande cuore e carattere, invece, per la serie B di mister Sellaroli. In casa del Como Nuoto Sgobbi e compagni hanno sfornato una delle prestazioni più convincenti della stagione, sopperendo alle assenze delle bocche da fuoco Cocchi e Spadafora con le monumentali prove del baby Gori e l’esperto Cecconi, autori rispettivamente di 4 e 3 gol. Pochi rischi nel finale, grazie alla solita prestazione super del capitano tra i pali.

In uno stato di forma eccellente, la Rari sale così al secondo posto, in condivisione con Brescia a pari punti 22, e punta ora alla capolista Padova a 4 lunghezze di distanza. Il prossimo ostacolo sarà il derby con il Modena, attualmente al di fuori della zona rossa e in grado di sgambettare diverse big del campionato, tra cui la Rari nel girone d’andata. A distanza di diversi mesi, i felsinei hanno voglia e intenzione di confermare l’attuale ottimo andamento tra campo e classifica.

Francesco Sgobbi della Rari Nantes crediti Paolo Tassoni

Francesco Sgobbi, capitano della Rari Nantes (©Paolo Tassoni)

Un punto amaro per la 2000 Pallanuoto Bologna

La 2000 Pallanuoto, se non altro, evita l’ennesima beffa di giocare a casa senza riuscire a far punti. Contro il Parma si vede di tutto, la squadra di Francesco Boccia prima si esalta poi si spegne, poi torna in vantaggio (10-7) e si fa rimontare ancora per il -1 fino al rocambolesco pari firmato da Baldovini a una manciata di secondi al gong della sfida.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si muove la classifica per la squadra bolognese, da tempo a secco di vittorie anche se reduce da alcuni risultati sfortunati, con sconfitte dell’ultimo secondo che pesavano non poco sul groppone di Baldovini e compagni. Sabato i rossoblù dovranno essere bravi a fare tesoro dei propri errori in vista del difficilissimo impegno sul campo della Reggiana Nuoto (18:30 alla “Ferretti Ferrari” di Reggio) per un inedito derby.

Giacomo Dozza crediti Paolo Tassoni

Giacomo Dozza (©Paolo Tassoni)

Alla prossima con Palombella Rossoblù. 

