Heggem, i dubbi e poi la sorpresa: «L’addio di Italiano? Qualcosa si percepiva»

La separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna ha lasciato inevitabilmente strascichi, interrogativi e anche una certa sorpresa all’interno del gruppo rossoblù. Se all’esterno nelle ultime settimane indiscrezioni e voci avevano iniziato a rincorrersi, nello spogliatoio il quadro appariva invece meno definito. A raccontarlo, come riportato da Il Resto del Carlino è Torbjorn Heggem, che dal ritiro della Nazionale norvegese ha ripercorso quei giorni particolari vissuti a distanza, mentre preparava l’avvicinamento ai prossimi impegni internazionali.

Il centrale rossoblù, attualmente concentrato con la Norvegia in vista del debutto mondiale previsto il 17 giugno contro l’Iraq, ha spiegato come la conclusione del rapporto tra il tecnico e il Bologna sia stata percepita come qualcosa di inatteso, nei modi e nei tempi. «È accaduto tutto molto rapidamente», è stata, in sostanza la sensazione descritta dal difensore, che ha ammesso di essere rimasto colpito dalla velocità con cui la situazione si è sviluppata.

C’erano segnali prima dell’addio di Italiano?

Nonostante la sorpresa finale, Heggem ha raccontato come all’interno del gruppo qualcosa avesse iniziato a far nascere qualche interrogativo. Nessuna certezza, nessun colloquio specifico con la squadra, ma semplicemente impressioni raccolte nel quotidiano. Nel finale di stagione il clima attorno al Bologna era diventato più delicato. I risultati non avevano rispettato pienamente le aspettative e, come spesso accade nel calcio, le voci sul futuro dell’allenatore avevano iniziato a circolare con maggiore frequenza. Secondo il difensore norvegese, Italiano sembrava voler prendere tempo prima di assumere una decisione definitiva. Una sensazione maturata osservando atteggiamenti e dinamiche interne, senza però che ci fossero comunicazioni ufficiali.

Dopo l’Aston Villa qualcosa è cambiato?

Il dettaglio che più ha attirato l’attenzione del giocatore riguarda alcuni esperimenti tattici visti nel finale di campionato. Dopo la sfida contro l’Aston Villa, secondo Heggem, all’interno della squadra si respirava una sensazione particolare, quasi come se si stessero provando nuove soluzioni. Il riferimento porta inevitabilmente anche alle scelte adottate nelle ultime partite. In alcune occasioni Italiano aveva modificato assetti e interpreti, inserendo novità che avevano attirato l’attenzione del gruppo. Tra queste anche la coppia formata proprio da Heggem e Helland in difesa, oltre a un utilizzo differente di Lucumi in una linea arretrata rivisitata. Scelte che, col senno di poi, vengono oggi lette da qualcuno come possibili segnali di un momento di riflessione tecnica più profondo.

L’occasione Napoli e l’accelerazione decisiva

Poi la situazione sulla panchina del Napoli si è sbloccata rapidamente e tutto ha preso velocità. L’uscita di scena di Antonio Conte ha aperto uno scenario nuovo, trasformando una semplice ipotesi in una possibilità concreta. Per Heggem era evidente che un allenatore ambizioso come Italiano potesse guardare con interesse a una prospettiva del genere. Tuttavia, tra i giocatori, non esistevano indicazioni precise, e nessuno nello spogliatoio conosceva realmente cosa stesse accadendo dietro le quinte.

Adesso, però, il Bologna guarda oltre. L’arrivo di Domenico Tedesco apre una nuova fase e il club sta iniziando a costruire la prossima stagione.

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