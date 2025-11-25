Palombella Rossoblù – La De Akker sale di giri

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

La pallanuoto sta per tornare su (quasi) tutti i fronti a Bologna: nell’attesa che inizino i campionati di serie A2 e B, la serie A1 maschile continua a correre. Sabato pomeriggio la squadra di mister Mistrangelo è riuscita nell’impresa di uscire con 3 punti dalla difficile vasca del Telimar Palermo, espugnando il campo siciliano 12-15.

Palombella Rossoblù – De Akker, che vittoria a Palermo!

Era facile immaginare che la gara sarebbe stata così tanto combattuta. Al 2-0 dei padroni di casa Milakovic hanno risposto immediatamente con un tris di fuoco McFarland, Urbinati e Di Murro, andando così alla prima pausa sul 2-3. Peccato che bastino 8′ al Telimar per tornare a farsi sotto e, dopo il +1 firmato da Saveljic per gli avversari, Painter riequilibra tutto spedendo le squadre al cambio campo sul 7-7.

Non fa in tempo a scendere in vasca la De Akker che già Palermo si trovava sul +3: momento di shock superato poi alla grande dai rossoblù, che con calma e pazienza hanno ripareggiato i conti, prima di farsi gabbare ancora da Saveljic per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. É nel finale che è uscita tutta la qualità della De Akker: con un parziale di 1-5 i bolognesi hanno ingranato la sesta, fermando ogni velleità di vittoria avversaria durante gli ultimi assalti. Alla sirena, è impresa: che vittoria per la De Akker!

La vittoria in terra siciliana vale moltissimo per i felsinei, che si scuotono finalmente in classifica dimenticandosi di qualche punto perso per strada. Attualmente i rossoblù si trovano al settimo posto in solitaria, a quota 12 punti. Sabato ci sarà uno scoglio durissimo che si presenterà alla Carmen Longo, l’AN Brescia, tra le superpotenze del campionato, attualmente ancora imbattuta. Finalista scudetto contro il Recco lo scorso anno, il Brescia è una squadra organizzata, forte di un roster di primo livello dove brilla il grande ex Guerrato, tra i protagonisti per il salto in A1 di qualche anno fa e la salvezza dell’anno dopo. Si gioca sabato 29 novembre alle 16:00, nella vasca Carmen Longo.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

