Palombella Rossoblù – Remuntada De Akker!

Quello appena concluso è stato un weekend coi fiocchi per la pallanuoto a Bologna. Sono arrivate 3 vittorie su 3 partite, infatti, con la De Akker Bologna che firma il miracolo a 6″ al gong di fine partita e scavalca temporaneamente la fortissima Pallanuoto Trieste 14-13. 3 punti anche per la Rari Nantes in serie B maschile, dove i bolognesi hanno espugnato il campo dello Jesina Pallanuoto 10-7. Prima vittoria anche per la 2000 Pallanuoto Bologna grazie all’11-9 casalingo contro il Riccione che rilancia le ambizioni della neopromossa formazione rossoblù.

Miracolo De Akker, battuta Trieste 14-13

Al rientro in vasca dopo oltre un mese la De Akker ha dimostrato di avere le idee chiarissime per quanto riguarda le proprie ambizioni. Al riparo delle Mura amiche della “Carmen Longo” la squadra allenata da coach Mistrangelo ha gettato il cuore oltre all’ostacolo, recuperando 3 reti di svantaggio nei minuti finali e firmando il +1 sul gong della gara con Urbinati. Prestazione magistrale dei padroni di casa contro gli alabardati, che si mangiano le mani per aver dilapidato il ricco vantaggio. 4 reti per un devastante Di Murro, mentre l’esperto Erdelyi firma una tripletta con 2 gran gol nel finale.

La prossima gara sarà più dura di quella appena affrontata: si dovrà andare nella tana del temibile Savona, attualmente terzo in solitaria a 36 punti. Sarà una gara durissima per Milakovic e compagni, che avranno comunque un importante boost di energie ed entusiasmo visto il miracolo di tre giorni fa. Si gioca sabato alle 16 in Liguria, per provare a dare continuità a un percorso che promette grandi soddisfazioni.

Rari, grande prestazione sul campo dello Jesina

Anche la Rari Nantes, in serie B, si leva la soddisfazione di portare a casa punti preziosissimi per la classifica. Nella piscina “Passetto” di Ancona finisce 10-7 in favore dei bolognesi, bravi nel mettere il turbo nella parte centrale della gara e gestire nel finale, quando la squadra marchigiana era già troppo lontana per pensare di recuperare. Grande prestazione del capitano Sgobbi tra i pali, ma pregevole anche la prestazione di Spadafora (4 reti) e Cecconi (tripletta).

La squadra di Sellaroli, sollevata dall’importante vittoria in esterna, ha perso voglia di incrementare ulteriormente il proprio bottino in classifica. Sabato alle 18 i rossoblù saranno ospiti della Canottieri Milano, agguerrita formazione che attualmente si trova al quinto posti, a +2 sulla Rari. Reduci dalla sconfitta casalinga col Plebiscito Padova, i meneghini cercheranno un pronto riscatto. Si scende in vasca alle ore 18 di sabato.

2000 Pallanuoto, prima vittoria col Riccione

Arriva finalmente una vittoria anche per la 2000 Pallanuoto Bologna, che dopo il bis di sconfitte con Cremona e La Spezia riesce finalmente a sfatare il tabù e a portare a casa l’intera posta in palio. Contro il Riccione la squadra di Francesco Boccia riesce a mettere il naso avanti a più riprese, mantenendo a distanza di sicurezza gli agguerriti ospiti anche grazie alla splendida prestazione di Maccagnan al centro. Finale concitato, Riccione dimezza lo svantaggio ma il tempo di recuperare non c’è: arriva così la prima vittoria per i bolognesi in serie C.

Archiviato l’entusiasmo di una bella W sul calendario che se non fosse arrivata avrebbe complicato e non poco il percorso dei rossoblù, è ora di cavalcare l’onda dell’entusiasmo e non scendere mai. Ecco perché la gara in programma sabato pomeriggio alla “Carmen Longo” di Bologna sarà fondamentale, visto che Baldovini e compagni se la vedranno con l’UP Persicetana, ancora a secco di vittorie. I 3 punti darebbero certamente una bella spallata alla classifica, rilanciando i felsinei.

A2 femminile, si torna in vasca

Dopo due settimane di pausa, tornerà in vasca anche la serie A2 femminile. La Rari Nantes dovrà andare a caccia di punti al Foro Italico di Roma, dove l’aspetterà il Castelli Romani, attualmente attardata di 3 lunghezze rispetto alle ragazze di Andrea Posterivo. Al terzo posto, a pari punti con la Lazio Nuoto (ma con scontro diretto a sfavore) le bolognesi cercheranno di dare una spallata alla classifica, per provare a mettere in cascina punti importanti in vista della complicatissima gara di sabato prossimo con l’Ancona.

