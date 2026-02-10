Palombella Rossoblù – Rari Nantes, sei perfetta!

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Quella appena passata è stata una settimana semplicemente perfetta per la pallanuoto sotto alle Due Torri. Mentre la De Akker riposava guardando le finali di Coppa Italia a distanza, preparandosi alla sfida di domenica con la RN Savona, la Rari Nantes ha portato a casa due vittorie fondamentali, entrambe in trasferta, che rilanciano con forza le formazioni bolognesi in classifica e fanno sognare in ottica playoff. La serie A2 ha raccolto 3 punti pesantissimi contro i Castelli Romani (11-10), mentre la B maschile ha espugnato la vasca della Canottieri Milano 12-8.

Rari Nantes, volo da playoff: battuti i Castelli Romani

Per evitare di farsi riacchiappare in terza piazza, le ragazze di Andrea Posterivo erano costrette a vincere nella spettacolare cornice del Foro Italico contro i Castelli Romani, matricola terribile capace di sgambettare diverse squadre esperte nella categoria. Prive della titolarissima Mazzia le rossoblù hanno dato tutto in una prova di cuore, reagendo alle ben 17 espulsioni subite e resistendo agli ultimi attacchi ospiti. La cinquina di capitan Perna trascina il gruppo, ma a risaltare è una prestazione corale magistrale, dove anche le più giovani sono riuscite a mettere un mattoncino per il risultato finale, dolcissimo per le bolognesi.

A pari punti (15) con la Lazio al secondo posto, ma con lo scontro diretto a sfavore, la Rari si presenterà al difficile appuntamento contro la Vela Nuoto Ancona con tutta la serenità del caso, vogliosa di far bene, ma senza l’ansia, per ora, di essere scavalcata in classifica. Ancona a oggi sembra giocare un campionato a parte, con 0 sconfitte e 64 gol di differenza reti. Una montagna da scalare che può sembrare l’Everest per le felsinee, ma se c’è una cosa che questo campionato sta mostrando è che questo gruppo non ha limiti, ma solo potenzialità. Si gioca sabato alle ore 16, piscina Sterlino.

B maschile corsara a Milano

Anche la serie B maschile si è resa protagonista di un weekend semplicemente perfetto. Impegnata per la seconda volta di fila in trasferta, la squadra di Andrea Sellaroli si è imposta 12-8 sulla Canottieri Milano, scavalcando così la formazione meneghina in classifica e portandosi al quinto posto in solitaria. Dopo due quarti di equilibrio (2-2; 2-2) la Rari ha messo il turbo grazie a uno stratosferico Cocchi, a segno per ben 5 volte, sostenuto dal solito Spadafora (3) e dalle doppiette di Cecconi e l’ungherese Turcsanyi, sempre più prezioso per l’economia della squadra bolognese. Finisce 12-8 nella vasca della Canottieri, con la soddisfazione di una crescita evidente e palpabile di partita in partita.

Ora, però, serve tornare a sorridere in casa. L’unica vittoria allo “Sterlino” è arrivata nella seconda giornata, contro il Como Nuoto, mentre è arrivata una sconfitta di misura contro l’Osimo e un pareggio all’ultimo col Plebiscito Padova. Ecco perché sabato, contro l’NC Monza, sarà fondamentale non cadere negli errori delle ultime sfide e provare a conquistare 3 punti che proietterebbero Sgobbi e compagni in zona playoff, al quarto posto, visto che i brianzoli sono attualmente a +2 (15 punti contro i 13 felsinei) e reduci dalla netta vittoria casalinga sullo Jesina 17-8. Si va in scena subito dopo l’A2 femminile, alle 18:00.

La 2000 Pallanuoto Bologna non sorride col San Giovanni

Chi questo fine settimana non ha sorriso, invece, è stata la 2000 Pallanuoto Bologna in serie C, che dopo la vittoria conquistata la settimana scorsa sul Riccione (11-9) è caduta pesantemente alla “Carmen Longo” sotto ai colpi di un San Giovanni più cinico e concentrato. Il verdetto finale è amarissimo (12-4), ma specchio di una gara dove i bolognesi non sono mai entrati in partita. Sangio parte subito forte con un netto 5-0 che la squadra di Francesco Boccia non riuscirà mai a recuperare. Una rete a testa per De Nardis, Baldovini, Stanghellini e Lamberti.

Ora servirà il massimo della concentrazione per riuscire a sollevare la testa: sabato arriverà allo “Sterlino” una delle squadre più in forma del campionato, la Pallanuoto Carpi, dove peraltro milita il grande ex Francesco Bergo, autentica bocca da fuoco per la formazione carpigiana, attualmente terza in classifica a -1 dalla coppia di testa La Spezia-Cremona. Baldovini e compagni dovranno stringersi per cercare nuove certezze, e soprattutto per provare a portare a casa punti importanti in ottica salvezza e restare nella pallanuoto che conta.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

