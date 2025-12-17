Palombella Rossoblù – Avanti tutta!

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Giorni vincenti per la pallanuoto a Bologna, che trova una settimana perfetta in tutte le proprie categorie. A1, A2 e B, 12 punti complessivi grazie al doppio turno della De Akker Bologna: 7 giorni perfetti, sintomo dello stato di salute di questo sport sotto alle Due Torri. La De Akker si regala il bis tra Salerno e Florentia, la Rari femminile è brava a imporsi a Caserta sul Circolo Villani oltre alle difficoltà, mentre la B maschile, con carattere, si porta a casa i primi 3 punti della stagione contro il retrocesso Como Nuoto.

De Akker, che risalita!

In casa De Akker arriva un uno-due di vittorie che fa ben sperare, soprattutto per provare a risalire la classifica. Prima il 9-15 maturato sul difficile campo del Salerno, con 5 gol di un implacabile Erdelyi, poi un’altra partita vietata ai deboli di cuore, una manciata di giorni dopo, contro l’agguerrita Rari Nantes Florentia. Il 15-11 che chiude i giochi alla Carmen Longo contro i gigliati vale la chiusura del girone d’andata nel migliore dei modi, con 3 punti, e soprattutto un sesto posto che permette di tornare a sognare verso obiettivi ambiziosi.

Si tornerà a giocare tra oltre un mese, il 31 gennaio, in casa contro la Pallanuoto Trieste, che all’andata si impose d’un soffio. La lunga sosta è dovuta alla rassegna continentale, l’Europeo, che si svolgerà a Belgrado, dove l’Italia è stata inserita nel girone D insieme a Romania, Turchia e Slovacchia. La De Akker, dal canto suo, avrà da lavorare: la seconda parte di campionato sarà complesso, e poter lavorare a ranghi completo, o quasi, sarà oro per l’economia di squadra e classifica.

La Rari Nantes vola alto

C’è chi, invece, dopo due giornate conduce a punteggio pieno il proprio girone. Si tratta della Rari Nantes Bologna, che in serie A2, per ora, ha vinto entrambe le gare che il calendario ha messo davanti a lei. Dopo la bella prestazione contro Firenze arriva un altro successo, questa volta sul Circolo Villani San Prisco, nella complicatissima vasca casertana. Il 9-7 che chiude l’incontro è figlio di una prestazione di carattere da parte delle rossoblù, che nonostante le difficoltà hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo delle assenze e hanno portato a casa l’intera posta in palio.

Non è ancora tempo di riposare per la Rari: sabato pomeriggio, alle ore 16:00, le bolognesi accoglieranno allo Sterlino il Volturno, alla ricerca di punti dopo il doppio stop in classifica. Formazione esperta e da anni ai vertici della categoria, la compagine campana è reduce dal ko subito dalla corazzata Ancona, che con un netto 6-18 si è imposta a Santa Maria Capua Vetere. Rari e Volturno arriveranno alla sfida col coltello fra i denti, a caccia di punti preziosi per chiudere al meglio il 2025.

B maschile, contro il Como 3 punti d’oro

Il secondo hurrà della Rari Nantes arriva dalla formazione maschile, che grazie a una prestazione difensivamente solidissima strappa 3 punti d’oro al Como Nuoto. La retrocessa formazione lariana parte subito forte, ma con il procedere della partita è la Rari a uscire sulla lunga distanza, piazzando il parziale del kappao nel quarto quarto con il 3-1 che taglia le gambe ai comaschi. Finisce 11-8 allo Sterlino dopo 40′ di battaglia, nella festa della squadra e dei tifosi nell’impianto bolognese.

Ora servirà un ultimo sforzo per chiudere l’anno in bellezza: domani Sgobbi e compagni saranno in scena alle 21 alle Dogali di Modena per l’avvincente derby emiliano coi “cugini” del Penta Modena, risaliti dalla serie C quest’estate. I gialloblù vengono dalla splendida vittoria casalinga sul Brescia Waterpolo, che proprio dieci giorni fa aveva battuto la squadra di Sellaroli all’esordio in esterna. Una sfida che si preannuncia complicatissima, ma che i felsinei affronteranno sempre con la stessa voglia di vincere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook