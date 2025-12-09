Palombella Rossoblù – Ragazze vincenti

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Insieme alla serie A1 maschile, finalmente sono scese in vasca (quasi) tutte le prime squadre bolognesi! Sabato pomeriggio, infatti, hanno preso il via tutte le competizioni senior della città, a eccezione della serie C maschile, prossima all’esordio il 17 gennaio. La De Akker è caduta nuovamente ai rigori sul difficile campo nell’SC Quinto, portando a casa solo 1 punto dei 3 a disposizione. Esordio vincente della Rari Nantes femminile in serie A2, vittoriosa 10-6 contro la matricola Florentia, mentre la B maschile cede con onore sul campo del Brescia Waterpolo 16-13.

De Akker, rigori ancora amari

Undicesima giornata amara per la De Akker Bologna, che dopo una gara dalle mille emozioni sul campo del Quinto si vede riacciuffare negli ultimi minuti di gioco dai padroni di casa, per poi vedersi parare ben due rigori dal bravo portiere giapponese Nishimura. 4 reti per Erdelyi, 3 per Campopiano e 2 per Painter, che tuttavia non bastano ai rossoblù per espugnare la vasca ligure dopo essere stati in grado di rimontare 3 reti nel quarto parziale.

É il momento di dare una svolta a una stagione che, per adesso, non ha ancora completamente sorriso alla De Akker. Al 9^ posto, a pari punti con la Rari Nantes Salerno, la squadra di Federico Mistrangelo cercherà punti pesanti proprio contro la compagine campana oggi pomeriggio alle 15:30. Nel campo salernitano, contro un’avversaria affamata di punti, la De Akker ha voglia e intenzione di avvicinarsi alla metà interessante della classifica, lasciando indietro le scorie dell’ultima amara sconfitta. Qui potete trovare gli highlights della gara col Quinto.

Ragazze da 3 punti, buon esordio in A2 col Florentia

Inizia col sorriso, invece, la stagione della Rari Nantes Bologna in serie A2 femminile. Le ragazze di Andrea Posterivo faticano contro l’ostacolo Rari Nantes Florentia, brave nel restare aggrappate alla sfida fino al 7-6 a poco più di 2′ alla fine del match. Nel finale è uscita fuori l’esperienza di elementi come Perna, Mazzia e Lepore (al rientro dopo un anno di stop per un intervento alla spalla), insieme alla grinta della giovanissima Staglianò, brava nell’involarsi nella porta di Zanoni firmando il 9-6 che ha chiuso i giochi, prima della bella rete di Mazzia sul gong della gara (10-6 finale).

Il campionato è appena iniziato, e sarebbe sbagliato adagiarsi sul primo risultato: domenica Perna e compagne saranno impegnate nella vasca di Santa Maria Capua Vetere per vedersela con il Circolo Villani, neopromosso in serie A2, che nella prima stagionale è caduto 21-7 in trasferta in casa della Vela Nuoto Ancona. Un gruppo giovane ma entusiasta, così come la squadra rossoblù, che ha voglia di cogliere i primi punti della sua stagione in trasferta. Fischio d’inizio alle ore 14.

Rari, che peccato: vince il Brescia 16-13

Per una Rari che vince ce n’è un’altra che si morde le mani per una ghiottissima occasione sprecata. La serie B di coach Andrea Sellaroli se la gioca fino all’ultimo sul campo del Brescia Waterpolo, cadendo solo nei minuti finali dopo aver avuto anche in mano la palla del possibile +1. Tanti errori e avversari di alto livello, queste sono le chiavi di una partita persa ma comunque giocata in maniera gagliarda da parte dei felsinei, che hanno trovato in Cocchi, Gori e Scozzarella 3 reti a testa oltre alle belle prestazioni di tanti giovani del gruppo. Il 16-13 finale è quai troppo severo per quello che è stato l’andamento della gara, ma i bresciani sono stati più cinici negli istanti finali, meritando il bottino pieno.

Tenendo conto del valore del Brescia Waterpolo, tra le candidate per la promozione, la Rari ha comunque poco da recriminarsi. Sabato arriverà alla piscina Sterlino un’altra squadra che si presenta ai nastri di partenza come una tra le più accreditate del girone: il Como Nuoto, che dopo la discesa in B è alla ricerca della risalita più rapida possibile. Sconfitta all’esordio dal forte NC Monza tra le mura amiche, quella lariana è una formazione forte, ambiziosa, ricca di elementi di esperienza. Sgobbi e compagni dovranno farsi forza e provare a fare un altro miracolo, questa volta, però, cercando di fare bottino. Si gioca alle 18, nella vasca di via Murri.

2000 Service: ecco il calendario

In serie C, invece, bisognerà aspettare l’anno nuovo per scendere in vasca. La scorsa settimana, dopo l’uscita ufficiale dei gironi, la 2000 Service di Francesco Boccia ha però avuto modo si scoprire ufficiosamente quello che sarà il proprio calendario. Si inizierà con tutta probabilità sabato 17 gennaio, tra le mura amiche dello Sterlino, affrontando una grande novità del girone, la Canottieri Bissolati Cremona. La settimana successiva, invece, sarà il turno della prima trasferta, dove Baldovini e compagni se la giocheranno in casa della Marina Militare La Spezia. Con ancora un po’ di tempo per riposare, i bolognesi hanno voglia e ambizione alla vigilia di questa nuova ed emozionante avventura.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

