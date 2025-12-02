Palombella Rossoblù – Rari Nantes, si comincia!

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Si accende, finalmente, la stagione della pallanuoto bolognese. Insieme alla partita della De Akker Bologna, che è uscita sconfitta dalla propria vasca “Carmen Longo” con un netto 7-20 contro l’AN Brescia, la Rari Nantes Bologna si prepara a entrare nel vivo della propria stagione. Sabato 6 dicembre, infatti, la serie A2 femminile e la serie B maschile scenderanno in vasca per dare il via ai rispettivi campionati. Ma procediamo con calma.

Palombella Rossoblù – La De Akker si arrende all’AN Brescia 7-20

Questa volta sarebbe servito un autentico miracolo alla squadra di Misterangelo per riuscire a battere, come un anno fa, una corazzata come l’AN Brescia. La De Akker ci ha provato, ma davanti alla furia dei vicecampioni d’Italia in carica la luce, dal terzo tempo, si spegne lentamente. Il 3-12 di parziale in favore dei lombardi nei secondi 16′ di gioco è indice del valore degli avversari, dove peraltro milita l’ex Stefano Guerrato, tra i protagonisti della promozione della De Akker in serie A e della salvezza un anno dopo. Per i bolognesi ancora una volta a distinguersi è Campopiano, braccio mancino micidiale con 5 reti a segno, mentre hanno timbrato il cartellino con una rete a testa Bragantini e Di Murro. Tra le file dell’AN, 4 gol per Ferrero e Del Basso, entrambi membri del Settebello.

Una sconfitta che non fa male, visto l’innegabile valore dell’avversaria. Ciò che la De Akker deve subito fare è riavvolgere il filo e prepararsi a un altro turno in esterna che si preannuncia di fuoco. Sabato 6 dicembre si andrà nella tana dell’SC Quinto, attualmente a +1 sui rossoblù all’ottavo posto in classifica. Reduci dalla bella vittoria interna sul Telimar Palermo, i liguri fanno leva, oltre sull’ex Puccio, sul tris di ex stelle della Nazionale composto da Figari, Aicardi e Nora. Una sfida importantissima per provare a riavvicinarsi alla metà che conta della classifica e allontanarsi dai piani bassi, dove lo scivolone è sempre dietro l’angolo.

Rari Nantes, doppio esordio tutto da vivere

Per un campionato che sta già andando a delinearsi, ce n’è un altro che è tutto da scoprire. La Rari Nantes Bologna si veste a festa per l’esordio delle sue prime squadre, ricche come non mai, quest’anno, di giovani leve provenienti dal vivaio rossoblù. La serie A2 femminile inizierà tra le mura dello “Sterlino”, in casa, vedendosela con il Florentia, mentre la serie B maschile sarà impegnata alla “Mompiano” per affrontare la squadra favorita del girone 2, il Brescia Waterpolo.

A2 femminile

La squadra di coach Andrea Posterivo è pronta: dopo mesi di preparazione, il momento è finalmente arrivato. Alle ore 16 di sabato 6 dicembre arriverà sotto alle Due Torri la Rari Nantes Florentia, blasonata e storica realtà che negli ultimi anni ha vissuto la doppia retrocessione dalla serie A1 fino alla B, meritandosi poi la promozione quest’estate. Rinforzatesi sul mercato con l’arrivo del portiere Zanoni e della turca Ataman, le gigliate proveranno sin da subito a cercare punti pesanti sul campo felsineo. La Rari Nantes è pronta: la strada sarà lunga, ma la voglia e l’entusiasmo non mancano.

B maschile

Rullo di tamburi anche per la serie B maschile, che dopo l’emozionante quinto posto della passata stagione ha ancora l’intenzione di recitare un ruolo da protagonista in questa difficile e ambiziosa categoria. La prima sfida sarà già una partita di cartello: nella prima stagionale Sgobbi e compagni faranno visita al Brescia Waterpolo, serbatoio dell’An Brescia, dove ogni anno il blasonato club bresciano attinge giovani da lanciare in prima squadra. Lo scorso anno è arrivata la retrocessione in serie B, e l’intenzione del gruppo allenato dal campione del mondo Niccolò Gitto (alla sua prima esperienza da allenatore dopo lo stop all’attività agonistica) sarà certamente riavvolgere il filo. Si gioca sabato 6 dicembre alle 17:30 a Brescia, piscina “Mompiano”.

2000 Service, ecco i gironi

Chi dovrà pazientare ancora un po’ prima di scoprire il proprio calendario sarà la 2000 Service Bologna, reduce dalla bella promozione in serie C. La Federazione Italiana Nuoto ha recentemente resi noti i gironi della categoria, dove la squadra di mister Francesco Boccia ha voglia e intenzione di recitare un ruolo da protagonista.

Inserita nel girone 3, la 2000 Service dovrà giocare contro Cremona, Carpi (dove peraltro milita il grande ex Francesco Bergo), La Spezia, Piacenza, Parma, Riccione, Reggio Emilia, Lodi e San Giovanni in Persiceto. Un girone complicato, senza dubbio, ma Baldovini e compagni hanno le carte in regola per giocarsela contro chiunque. Reduci da una serie di amichevoli molto positive, i giovani rossoblù aspettano con ansia che arrivi anche il loro momento.

Alla prossima con Palombella Rossoblù.

