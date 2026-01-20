Palombella Rossoblù – Solo vittorie per la Rari Nantes!

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Quello appena trascorso è stato un weekend (quasi) perfetto per la pallanuoto a Bologna, visto il bis di vittorie arrivate in casa Rari Nantes. La serie A2 femminile ha tenuto inviolata la sua “Sterlino”, inanellando la terza vittoria consecutiva in casa, stavolta battendo il Waterpolo Napoli Lions 9-6. A distanza di qualche ora la serie B maschile ha invece battuto a domicilio i Rangers Vicenza, offrendo una prestazione monstre in difesa, toccando anche l’11-0 a inizio terza frazione fino al 13-6 finale. Scivola, invece, la 2000 Pallanuoto all’esordio in serie C, battuto dalla Canottieri Bissolati Cremona 12-16.

La Rari Nantes in A2 resta ai piani alti

Ad aprire le danze sabato è stata appunto la serie A2 femminile, che con l’ennesima prova di coraggio è riuscita a piegare la voglia di vincere delle ospiti campane, ancora a quota 0 punti. Primo tempo di studio, poi la foga delle rossoblù è emersa nella seconda frazione, dove il parziale finale è stato di 4-1. Seconda metà di gara all’insegna dell’equilibrio, con Lepore brava a chiudere i conti nonostante gli ultimi assalti partenopei nel finale, con Tortora e Iannello. Altra prestazione da incorniciare per le ragazze Rari, a quota 4 vittorie su 5 partite in questa prima parte di campionato.

Adesso ci sarà il tempo per ricaricare le pile, visto che il campionato riprenderà tra 3 settimane. Ci sarà dunque il tempo di tirare il fiato e lavorare intensamente in palestra per preparare al meglio la sfida di sabato 7 febbraio in casa del Castelli Romani, battuto dalla Vela Ancona in terra marchigiana col netto risultato di 16-1.

B maschile: con Vicenza una vittoria che dà fiducia

Anche la serie B, dopo l’amara apertura del 2026 contro Osimo, porta a casa 3 punti d’oro per la propria classifica, sbloccando la voce trasferte. In casa del Vicenza la posta era alta (visto che la classifica ancora non sorrideva appieno) e visto il bis di sconfitte arrivate tra Brescia e Modena, lo scivolone poteva essere dietro l’angolo. La Rari Nantes è partita a duemila piazzando un parziale irrecuperabile di 11-0 che ha sedato già a metà gara le velleità di vittoria della squadra di casa, capace “solo” di dimezzare lo svantaggio, o quasi. Il 6-13 finale è specchio del valore di una squadra capace di andare oltre alle difficoltà, viste le tante assenze, ma che ha anche ritrovato un elemento importante come Riccardo Spadafora, assente nelle prime gare.

Recuperata la fiducia, ora è il momento di mettere benzina in un serbatoio che sinora conta solo 6 punti. Sabato arriverà allo “Sterlino” il Plebiscito Padova, attualmente quarto a quota 10 punti. L’unica sconfitta dei veneti è arrivata in casa col Monza, mentre nell’ultima giornata i biancorossi hanno pareggiato, sempre tra le mura amiche, con l’ex capolista Osimo. Una squadra ostica e ben preparata in tutti i reparti, che verrà a Bologna a caccia di punti per restare ai piani alti. La Rari Nantes, però, avrà dalla sua il ritorno in vasca di diversi elementi importanti, motivo per il quale è lecito aspettarsi una grande battaglia. Appuntamento a sabato pomeriggio, ore 18, alla piscina “Sterlino”.

Serie C: esordio amaro per la 2000 Pallanuoto

Chi non sorride, nello storico impianto bolognese, è la 2000 Pallanuoto Bologna. All’esordio nella categoria la squadra allenata da Francesco Boccia ha dovuto chinare il capo davanti alla Canottieri Bissolati Cremona, squadra ostica, che è uscita vincente 12-16 dall’acqua. Troppi errori difensivi per poter pensare di indirizzare il match a proprio favore, nonostante la prova di un arrembante Lamberti, autore di ben 4 reti, oltre alle doppiette di Gorini, Albertazzi e Baldovini.

Non c’è tempo per i rimpianti, anche perché la prossima sfida darà subito l’occasione di rifarsi ai giovani bolognesi. Sabato alle ore 19:30 arriverà allo “Sterlino”, subito dopo la partita di serie B maschile, la Marina Militare La Spezia, che alla prima stagionale ha espugnato la vasca della Pol. Coop Parma 8-10. Servirà la massima attenzione da parte dei rossoblù, che dopo l’avvio in salita dovranno essere perfettiper meritarsi il primo hurrà stagionale.

