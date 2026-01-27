Palombella Rossoblù – Restare in scia

Palombella Rossoblù – Torna Palombella rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Fine settimana senza grandi acuti per la pallanuoto a Bologna, con la Rari Nantes come unica squadra a muovere le acque in classifica in serie B maschile. Il Plebiscito Padova impatta infatti sul 9-9 nella penultima azione della gara, lasciando ai rossoblù solo il tempo di provare un ultimo disperato assalto alla porta veneta. Capitola per la seconda volta consecutiva la 2000 Pallanuoto Bologna in serie C, superata 14-19 dalla Marina Militare La Spezia. Verso il ritorno in campo, invece, la De Akker Bologna, reduce da un lungo stop dopo gli Europei di Belgrado: sabato si gioca con la Pallanuoto Trieste.

Rari Nantes 9-9 Plebiscito Padova

Serviva una grande prestazione per provare a far punti contro il Padova, e sicuramente i ragazzi di Sellaroli hanno buttato in campo tutto quello che avevano. Sopra di 2 lunghezze a inizio quarto quarto, grazie alle 6 fucilate di Cocchi e le marcature di Spadafora e Cecconi, i bolognesi si sono però fatti recuperare sul più bello, grazie alla rete ospite in superiorità numerica arrivata a 20″ al gong della gara.

Si tratta comunque di un punto guadagnato contro una delle squadre più informa del girone, ma per come si era messa la gara, la Rari Nantes avrebbe anche avuto modo di portare a casa l’intera posta in palio. La prossima settimana ci sarà un altro scontro chiave: quello contro lo Jesina Pallanuoto, attualmente a pari punti dei felsinei. Si gioca sabato sera alle 18:30, piscina Passetto di Ancona.

Serie C, ancora non sorride la 2000 Pallanuoto Bologna

La 2000 Pallanuoto Bologna, invece, non riesce a contrastare la foga spezzina nel finale, dovendo chinare il capo a una delle squadre più organizzate del torneo non senza averci provato fino all’ultimo. I liguri mettono la sesta sin dal primo tempo (5-7), riuscendo poi a rimpinguare il vantaggio nella restante metà di gara. Per i padroni di casa sugli scudi Lollino tra i pali, in grado di rendere difficilissima la vita agli attaccanti della Marina Militare, mentre davanti si sono distinti Baldovini e Bondi con una tripletta a testa.

La prossima volta dovrà essere quella buona. Per la terza volta tra le mura amiche la squadra di mister Boccia cercherà di fare punti contro Riccione, ancora a secco di vittorie come i bolognesi. Nella seconda giornata infatti i romagnoli hanno ceduto il passo in casa al Parma, vincente 14-9. Anche se il campionato è appena cominciato, si tratterà di un vero e proprio scontro diretto. Appuntamento allo Sterlino, sabato, alle ore 17:30.

De Akker, si torna in vasca

Questo weekend tornerà in vasca anche la De Akker Bologna: dopo la lunga pausa per gli Europei di Belgrado, dove il Settebello ha conquistato il quarto posto, la squadra di Mistrangelo tornerà finalmente in corsa per provare a conquistarsi un posto in zona Europa. Il girone di ritorno inizierà alla Carmen Longo, alle ore 16:00, contro la Pallanuoto Trieste. Gli alabardati sono attualmente quinti, a due distanze dai rossoblù (21 punti contro 19). Una vittoria varrebbe il sorpasso di Milakovic (ex di turno) e compagni, che all’andata avevano ceduto 18-15 alla “Bianchi” di Trieste.

