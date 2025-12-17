Clamoroso: Carlos Alcaraz si separa dallo storico coach Juan Carlos Ferrero

Come un fulmine a ciel sereno, il mondo del tennis poco fa è stato scosso dall’annuncio del numero 1 ATP, Carlos Alcaraz: è terminata la collaborazione tra il tennista spagnolo e quello che è stato il suo coach finora, e cioè Juan Carlos Ferrero. Lo stesso Carlos lo ha comunicato tramite il suo profilo Instagram, salutando Ferrero e ricordando tutti i momenti vissuti insieme.

Separazione Alcaraz-Ferrero, il post di Carlos su Instagram

Così Carlos Alcaraz ha comunicato con queste parole su Instagram la fine della collaborazione tra lui e il suo storico coach, Juan Carlos Ferrero:

È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho apprezzato moltissimo ogni passo con voi.

Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe essere proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato.

Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso. Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Vi auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che vi accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo messi a disposizione l’uno dell’altro. Grazie di tutto, Juanki!

E ora, cosa attenderà Alcaraz?

Nessuno si aspettava una notizia del genere, anche e soprattutto visti i risultati conseguiti: Carlos Alcaraz è riuscito a riprendersi e a chiudere con il numero 1 nel circuito ATP, mentre Juan Carlos Ferrero è stato premiato come miglior coach dell’anno. Risultati e premi che andavano di pari passo nella crescita di Alcaraz e del suo team.

Un team che, però, ora vedrà un cambiamento drastico e, ribadiamo, inaspettato, anche se si tratta di una scelta condivisa da entrambi. Soprattutto con l’obiettivo dichiarato dallo stesso Alcaraz, e cioè vincere l’Australian Open, per completare così già con il primo slam dell’anno il Career Grand Slam. Cosa attenderà all’orizzonte il numero 1 del mondo? Chi sarà colui che prenderà il posto di Ferrero? Non dovremmo attendere molto per avere tutte le risposte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook