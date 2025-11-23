Coppa Davis: chi sono gli avversari dell’Italia in Finale?

E’ tutto pronto per la Finale di Coppa Davis, un sogno per tutti i tifosi azzurri specialmente perché, a inizio settimana, ci credevano davvero in pochi. Eppure, la squadra di Volandri, senza paura, è arrivata in fondo. E ora si giocherà il trofeo con gli spagnoli di David Ferrer, una nazionale ostica ma che, rispetto alla Germania, lascia più spazio ai sogni.

Jaume Munar

Reduce da una grande stagione, il mancino di Maiorca è un osso durissimo. Specialmente se, come questa settimana, atleticamente è in forma smagliante. Ieri con Zverev ci ha fatto vedere un tennis concreto e rapido, difficilmente contrastabile. Con grandi recuperi e giocate di tocco ha esaltato la SuperTennis Arena: la speranza è che accusi la pressione del momento e la stanchezza dell’impegno, anche se Cobolli non ha paura di nessuno.

Pablo Carreno Busta

Senza Alcaraz e Davidovich Fokina, la scelta di Ferrer è ricaduta su Pablo Carreno Busta. Espertissimo, ex top 10 e, probabilmente, all’ultima vera chance in Davis, il veterano di Gijon affronterà Berrettini. L’iberico, attenzione, è un giocatore molto diverso da Collignon. Meno muscolo, più rotazione: Matteo dovrà essere bravo a sfruttare lo slancio iniziale, perché è favorito e il primo punto conta tantissimo.

Granollers/Martinez

Il doppio è una grande insidia. Da un lato, ci sarebbero Bolelli e Vavassori, freschi semifinalisti a Torino e a riposo da una settimana, dall’altro la strana coppia formata da Marcel Granollers e Pedro Martinez. Il primo, ex numero uno di specialità. Il secondo inatteso, almeno prima che Ferrer si inventasse una strana coppia che funziona molto bene. Ieri, contro la Germania, hanno giocato una partita di livello elevatissimo: la mano prelibata del veterano di Barcellona unita al polmone di Alzira farebbe tremare anche le migliori coppie del globo.

