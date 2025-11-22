Coppa Davis: sarà Italia-Spagna

Penultimo giorno, penultima sfida. Germania e Spagna si sono contese l’ultimo posto in finale, con l’obiettivo di spodestare l’Italia dal suo trono.

Carreno Busta-Struff 6-4 7-6

Questa, qualche stagione fa, sarebbe stata una sfida da turni importanti di un mille o di uno slam. Ma gli anni passano, e si è visto anche in campo: il ritmo è stato più basso rispetto a quello delle partite precedenti e i due giocatori si sono studiati come in una partita di scacchi. Alla fine ha vinto il più freddo nei punti importanti, grazie a cinque errori consecutivi di Struff in un tiebreak disastroso.

Munar-Zverev 6-7 6-7

Che partita, che emozioni! Se il tedesco era dato come strafavorito della vigilia, va detto che il maiorchino ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. E le occasioni se le è anche procurate: il grande cuore di Jaume però non è bastato contro il killer instinct del campione. Due tiebreak, due set a zero e doppio decisivo. Ma tanto di cappello anche per lo stoico spagnolo.

Granollers/Martinez – Krawietz/Puetz 6-2 3-6 6-3

Nonostante gli sforzi dei tedeschi, alla fine in finale ci andrà la Spagna. Dopo un inizio shock di Krawietz e Puetz (0-4), la situazione sembra ribaltarsi lentamente, e il secondo set conferma le impressione. Però, alla fine, grazie ad una rapidissima crescita di rendimento da parte di Pedro Martinez, i ragazzi di Ferrer hanno impartito agli avversari la loro seconda sconfitta in Davis in più di 20 match. Mica male, così come la scelta di inventare una coppia, Granollers/Martinez, che, prima della Davis, non era neppure preventivabile. Così si gioca contro le assenze: le due finaliste sono entrambe prive dei singolaristi migliori, ma hanno saputo sfruttare cuore e risorse.

