Coppa Davis – Terza giornata: Zverev in azione

In questa terza giornata di Davis, il piatto è raddoppiato: oltre alla sfida tra Spagna e Repubblica Ceca, si sono affrontate anche Germania e Argentina.

Spagna-Rep. Ceca 2-1

Anche senza Alcaraz, nonostante le mille difficoltà incontrate nella nebbiosa mattinata della Fiera, la Spagna è riuscita a staccare il pass per le semifinali. Dopo una partenza in salita, con Mensik strafavorito che ha regolato in due set tirati Carreno, ci ha pensato Munar a sconfiggere un Lehecka scarico nel duello tra i numeri uno. Scampato il pericolo, visto che i due singolari sorridevano, sulla carta, ai cechi, la strada s’è fatta in discesa: Martinez e Granollers, unico specialista impegnato, hanno superato in due tie break lo stakanovista Mensik e Machac.

Argentina-Germania

Il secondo confronto di giornata, tra l’Argentina e la Germania, si è aperto in ritardo. La tempistica dell’uscita degli spettatori precedenti e del conseguente ingresso dei nuovi tifosi poteva essere gestita meglio, la critica costruttiva ci sembra doverosa. Organizzazione a parte, però, il tennis messo in mostra da Etcheverry e Struff è valso il prezzo del biglietto. Gli ingredienti delle sfide più sentite c’erano tutti. Passione, intensità, e un’eccellente gestione del ritmo e del fiato che, nei momenti importanti, ha favorito il primo. In due tiebreak, il platense ha fatto gioire i sudamericani: 1-0.

Poi, ecco il match di giornata, tra Zverev e Cerundolo. Dopo una partenza a rilento, quasi fredda, nel secondo set Fran ha saputo alzare il livello, sovrastando a tratti il numero tre del mondo. Sasha, però, da grande campione quale è, sa quando regolare l’asticella e quando alzare il ritmo. Al termine di un tiebreak stupendo, con uno stoico Cerundolo stremato, la Germania ha pareggiato, rinviando tutto al doppio. Doppio nel quale, ancora una volta, è stato l’equilibrio a farla da padrone. Dopo uno scambio di 6-4, Puetz e Krawietz hanno trionfato di misura (7-6) su Zeballos e Molteni, in un’altalena di match point che ha coinvolto entrambe le coppie. Il prossimo passo? La semifinale di sabato contro la Spagna.

