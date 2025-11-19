Italia-Austria 2-0: la seconda giornata sorride agli Azzurri

Seconda giornata di Davis, altre grandi emozioni! Questa volta, a contendersi il palcoscenico sono state l’Italia di Volandri e l’Austria di Melzer. Chi avrà portato a casa il pass per la semifinale?

Berrettini-Rodionov 6-3 7-6

Nonostante il fastidio accusato in mattinata, in campo si è presentato Matteo Berrettini, orgoglio di casa, per sfidare Jurij Rodionov. Dopo un primo set equilibrato, deciso da un solo break, il romano ha accusato un calo, perdendo il servizio anzitempo nel secondo parziale. Con una spettacolare rimonta da 2-5 prima, 4-5 0-40 poi, però, oggi The Hammer non poteva perdere. Grazie ad un paio di colpi fortunosi nel tiebreak, aiutato dal nastro e da una stecca gloriosa, ha portato a casa il primo punto per la causa di capitan Volandri.

Cobolli-Misolic 6-1 6-3

Ci sono pochissime parole per descrivere l’efficacia della prestazione di Flavio. Non sappiamo perché, ma a suon di amore rumoroso all’italiana e “spingi piccolo” si esalta, giocando un tennis fantascientifico. Il risultato è un trionfo senza appello, con il povero Misolic che ha giocato una partita onesta, pur trovandosi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Preparate i fuochi d’artificio: il ragazzo è in ascesa e lo attende un 2026 importante. La prova del nove, con tutte le armi necessarie a disposizione.

