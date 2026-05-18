Tegola Virtus: confermata la frattura scomposta per Derrick Alston Jr

La vittoria conquistata contro Trento lascia in eredità una pessima notizia per la Virtus Bologna, che dovrà fare i conti con l’infortunio di Derrick Alston Jr.

Il club bianconero ha infatti comunicato che, a seguito del trauma contusivo subito nella gara di ieri, l’ala statunitense ha riportato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra. Nei prossimi giorni verrà definito l’iter terapeutico, ma il rischio concreto è quello di uno stop non breve.

L’infortunio di Alston Jr

Una tegola pesante per Nenad Jakovljevic, soprattutto considerando il rendimento offerto da Alston nella sfida contro Trento. Nonostante il problema accusato nel corso della partita, il numero 21 americano è stato uno dei migliori in campo, chiudendo con 21 punti e 24 di valutazione, confermandosi una delle principali opzioni offensive della Olidata. Energia, atletismo e capacità di aprire il campo: caratteristiche che rischiano ora di mancare profondamente nelle rotazioni virtussine.

L’emergenza infermeria, del resto, continua a condizionare il finale di stagione della Virtus. Oltre ad Alston, resta fermo Alessandro Pajola, ancora alle prese con il recupero fisico che lo tiene lontano dal parquet in una fase cruciale dell’annata. Anche Matt Morgan non è ancora al meglio: l’esterno statunitense sta lavorando per ritrovare condizione e ritmo partita dopo l’infortunio che lo ha rallentato nelle ultime settimane.

Opportunità per Smailagic

In questo contesto potrebbe diventare fondamentale il possibile rientro stabile nelle rotazioni di Alen Smailagic. Il lungo serbo rappresenta infatti una soluzione preziosa per garantire fisicità, presenza sotto canestro e alternative tattiche a Jakovljevic, soprattutto in una squadra che in questo momento deve necessariamente fare fronte comune davanti alle difficoltà.

A fronte di un infortunio di questa entità sarà complicato rivedere l’ala bianconera nel corso di questi playoff. Per il numero 9 delle V Nere sarà quindi importante trovare ritmo per garantire alla squadra, con caratteristiche diverse, un rendimento che possa garantire la solidità di squadra vista ieri sera.