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Tegola Virtus: confermata la frattura scomposta per Derrick Alston Jr
La situazione dell’ala statunitense dopo l’infortunio rimediato in Gara-1
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