Calciomercato Bologna, Crescono le pretendenti per Freuler: il club valuta i possibili sostituiti

Domani alle 18 il Bologna affronterà il penultimo ostacolo prima del termine del campionato e dell’inizio del calciomercato estivo: l’Atalanta. La squadra bergamasca è particolarmente importante per uno dei rossoblù, Remo Freuler, che potrebbe affrontarla l’ultima volta con la maglia rossoblù.

Lo svizzero infatti ha un contratto in scadenza il 30 giugno e il club felsineo ha provato in tutti i modi di ottenere il rinnovo, con due incontri a settembre e ad aprile, ma il centrocampista non ha mai accettato.

Freuler monitorato anche in Arabia

Nel frattempo, come riportato questa mattina da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, sono tanti i club ad avere interessamenti per lui.

Tra questi sono presenti la Roma di Gasperini, con il tecnico che ha un debole per le sue qualità sin dai tempi di Bergamo, e la Juventus di Spalletti a caccia di un colpo a zero per completare il centrocampo. Tuttavia, non mancherebbero anche gli interessi dall’estero. Dall’Arabia infatti, si mormora di un’imminente offerta molto ricca.

Calciomercato Bologna: i nomi per il post-Freuler

Se lo svizzero temporeggia, il Bologna, comprese le volontà del centrocampista, vuole muoversi per tempo in vista del calciomercato estivo al fine di trovare un sostituto all’altezza.

Ad oggi, i nomi sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco di Vaio sono molti. Tra questi: Mandela Keita (23) del Parma, Peer Koopmeiners (26) dell’Az Alkmaar, Soufian El Faouzi (23) dello Schalke, Watson (21) del Kilmarnock e Jens Hjertho-Dahl (20) del Tromso.

Sostituire Freuler non sarà affatto facile. A portarlo a Bologna dal Nottingham Forest fu Giovanni Sartori (lo stesso che lo scelse anche all’Atalanta) e Remo si è rivelato uno dei colpi più azzeccati, diventando il game-changer del centrocampo. Vincenzo Italiano raramente si è privato della sua affidabilità, basti pensare che quest’anno tra tutte le competizioni lo svizzero conta 38 presenze nonostante l‘infortunio alla clavicola che lo ha tenuto due mesi fuori dal campo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook