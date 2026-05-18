Italiano, si avvicina l’ora X: programmato l’incontro con la società

Terminata anche l’ultima trasferta di Serie A, la stagione è ormai agli sgoccioli. Molti dei giocatori sanno già quale destino vogliono seguire e, presumibilmente, anche mister Italiano dovrà scegliere in fretta. Infatti, come riporta il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, questa settimana ci sarà il tanto chiacchierato incontro con la dirigenza del Bologna.

Italiano e la settimana del giudizio

Da ora si riparte da zero. O meglio, con altre direttive. L’obiettivo del meeting è chiaro: con enorme sincerità verranno delineate le linee guida da seguire nelle prossime stagioni. Chiaramente, però, l’aspetto che incuriosisce i tifosi è un altro.

Ha un nome e un cognome, una provenienza e una storia. Vincenzo Italiano da Karlsruhe, allenatore dei rossoblu da ormai due stagioni e conquistatore della Coppa Italia. Si chiuderà un ciclo o se ne aprirà un altro?

Il cammino di domani

Come già specificato nelle ultime settimane, le intenzioni della società sono chiarissime. Il ciclo sta proseguendo con traguardi importanti e una battuta d’arresto non può che far maturare la squadra. Insomma, ai piani alti si vorrebbe una conferma sia di Italiano sia dei dirigenti per il maggior lasso di tempo possibile.

Una scelta

La questione quest’anno si è inevitabilmente concentrata sul mister, visti i corteggiamenti delle big e un contratto che scadrebbe nel 2027. Ma anche l’anno scorso il Milan ha bussato, per poi ricevere un rifiuto cortese e puntare su Allegri. Sono passati dodici mesi, è vero. In una stagione cambia tanto, tantissimo.

Ma, se la guardassimo con occhi diversi, capiremmo che la base è sempre la stessa, molto solida. Una rarità per un campionato come quello italiano, dove pazienza e ponderazione non sono qualità diffuse. Se lo abbiamo notato tutti noi, non può non essersene accorto un uomo intelligente come Vincenzo. Non sarà una scelta semplice: ora la palla passa a lui.

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