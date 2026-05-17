Italiano dopo Atalanta-Bologna (0-1): «Prestazione molto positiva, complimenti ai miei ragazzi»

Seconda trasferta vincente di fila per il Bologna, che questo pomeriggio batte di misura l’Atalanta grazie a una rete del subentrato Riccardo Orsolini su assist di Rowe. Il numero 7 rossoblù, in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva, decide così il match della New Balance Arena di Bergamo: 0-1 e tre punti per i felsinei, che comunque rimangono all’ottavo posto in classifica e abbandonano il sogno di strappare il pass per la Conference League.

Atalanta-Bologna 0-1, il commento di Vincenzo Italiano: «Anche se non abbiamo ottenuto l’Europa abbiamo regalato belle emozioni ai nostri tifosi. Per me è stata comunque una stagione positiva»

Ciononostante, il Bologna intasca la seconda vittoria consecutiva e torna finalmente ai suoi livelli. «Raggiungiamo oggi il quindicesimo successo stagionale in trasferta, un bel traguardo in linea con le nostre prestazioni fuori casa di tutto l’anno. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita così come feci una settimana fa a Napoli: non siamo riusciti ad ottenere l’Europa ma la stagione per me è comunque positiva, abbiamo perso terreno in campionato nelle gare in casa ma sempre cercando di regalare emozioni ai nostri tifosi» sono le dichiarazioni che Vincenzo Italiano ha rilasciato ai canali ufficiali del club emiliano.

Il tecnico siciliano prosegue analizzando il match all’emittente bolognese ETV: «In questo finale di stagione, con partite difficili come quelle con Napoli, Atalanta e Inter, pensavamo che avremmo fatto fatica, invece abbiamo fatto prestazioni di grande qualità: è chiaro che se ti prepari bene puoi proporre qualcosa di buono. Siamo molto contenti di questi 6 punti e della vittoria di oggi».

Una stagione senza dubbio complicata dai numerosi impegni, anche se fuori casa il Bologna ha dimostrato un rendimento invidiabile. «Per quanto riguarda il futuro, decideremo cosa fare assieme alla società. Sarà una stagione senza le Coppe, senza i molti impegni infrasettimanali, quindi avremo più occasioni di preparaci al meglio alle partite di campionato» conclude Italiano.

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