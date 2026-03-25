Caja post Pesaro-Fortitudo (84-86): «Siamo stati eccellenti»

Carattere, triple e duri a morire. Tutto ciò che serve alla Fortitudo per espugnare Pesaro e guadare quasi tutti dall’alto. Le parole di coach Attilio Caja a fine gara.

Il post partita di coach Caja

«Faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati eccellenti per come hanno affrontato la partita. Hanno avuto grande forza mentale ed essere stati avanti oltre 36 minuti lo dimostra. Quando Pesaro ci ha superato, abbiamo trovato delle risorse inaspettate e con grande lucidità siamo riusciti a vincere una partita fondamentale».

Sui numeri:

«Questo 41% dal campo non ci rende giustizia perché i canestri finali sono stati pesantissimi. Il dato dei rimbalzi è la chiave che ci ha permesso di avere nove tiri in più preziosi oltre alla difesa a zona. All’andata avevamo fatto 40 minuti a uomo e siamo stati sempre sotto, stavolta è andata al contrario».

Sul tifo al seguito:

«Volevamo riscattare la sconfitta dell’andata e ci siamo riusciti anche grazie al nostro pubblico che ci ha seguito anche oggi».

Su Pesaro:

«Rispettiamo molto Pesaro, stanno facendo un campionato di altissimo livello, hanno un roster di grande qualità con risorse anche dai più giovani».

Vittoria nonostante le assenze dei lunghi:

«Abbiamo fuori Benvenuti da inizio anno e Mazzola da novembre. Lì sotto abbiamo solo Sorokas che è fondamentale».

Sulla Imbrò:

«E’ già stato protagonista in altre occasioni. Quando abbiamo avuto problemi di roster si è puntato su di lui. L’avevo avuto a Scafati e lo conoscevo, sapevo cosa poteva darci, lavora seriamente».

Sulla classifica:

«Adesso sappiamo che sarà difficilissima ma dobbiamo continuare così ma pensiamo gara dopo gara, è ancora lunga».

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