Solida e compatta, la Virtus Bologna passa anche a Cantù con il punteggio di 77-89!

Acqua San Bernardo Cantù – Virtus Bologna 77-89 (15-24, 20-23; 21-23, 21-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 8, Bowden 1, Moraschini 2, De Nicolao, Ballo 23, Bortolani 15, Molteni, Sneed 9, Basile 12, Ajayi 7, Ximonjic, Okeke. Coach: Brienza.

Virtus Bologna: Vildoza 12, Edwards 18, Pajola 6, Niang 8, Accorsi, Alston Jr 10, Hackett 2, Morgan 10, Diarra 5, Jallow 8, Diouf 10 Akele. Coach: Ivanovic.

La Cronaca

Cantù: Gilyard, Bortolani, Sneed, Basile, Ballo

Virtus: Vildoza, Edwards, Jallow, Alston, Diouf.

Virtus Bologna in campo a meno di 48 ore dalla vittoria contro il Maccabi finita con la tripla di Alston, allo stesso modo si apre la sfida sul campo di Cantù. V Nere subito propositive alla ricerca di un vantaggio consistente, padroni di casa pronti a rispondere con le conclusioni dall’arco e il lavoro di Sneed e Ballo. Il vantaggio arriva nei minuti finali del primo quarto: Morgan e Diarra portano energia in campo e la tripla sulla sirena di Pajola valgono il 15-24 al termine dei primi 10′ di gioco.

Ritmi alti in campo, tanti errori da ambo i lati del campo con le due squadre che si affrontano a viso aperto sul parquet del Pala Desio. Felsinei capaci di tenere le redini del match nonostante una gara poco ordinata, toccato il -7 dai padroni casa Ivanovic richiama i suoi in panchina e in uscita dalla stessa è Edwards a rimettere i bianconeri in doppia cifra di vantaggio. Cantù non lascia però fuggire i virtussini che trovano un buon apporto da tutti senza però riuscire a dare una sterzata decisa al match. Ancora all’ultima azione del quarto la V Nera che trova i due punti di Edwards in penetrazione per il 35-47, punteggio sul quale le due formazioni si portano alla pausa lunga.

Secondo Tempo

Entra in campo decisa la Virtus Bologna che si porta sul massimo vantaggio (+16) della gara con i sei punti in fila di Vildoza. I padroni di casa non demordono, tentano di insinuarsi nel punteggio durante i giri a vuoto felsinei ma le risposte di Edwards e compagni sono pronte per rispedire puntualmente gli avversari indietro. Ancora una dimostrazione sulla tripla del -14 firmata Bortolani e pronta risposta di Niang con un canestro una rubata e un assist in campo aperto per Diarra (+18). Mantiene le mani sul timone la squadra di Ivanovic, sul finale di quarto si spegne sul ferro la tripla di Alston e punteggio sul 56-70 al 30esimo di gioco.

Entra male nell’ultimo quarto la Virtus Bologna che subisce un parziale da 5-0 che rimette Cantù in gara e con sé il pubblico presente al Pala Desio. La risposta bianconera arriva dall’energia di Diouf sotto canestro e il grande talento di Edwards e Vildoza che rimette 14 punti di distanza tra se e i padroni di casa. L’ultimo tentativo dei ragazzi di Brienza arriva con Bortolani pronto a firmare il -10, da qui Edwards si porta in lunetta con continuità attaccando e una difesa solida dei bianconeri. Ancora l’ex Milano a rimettere il -10 sul tabellone e ancora il numero 3 ex Bayern a rispedire indietro i canturini a 1:26” dalla fine. Finisce 77-89 a Cantù con la V Nera che mantiene la testa della classifica in LBA.

