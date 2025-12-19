Comunicato congiunto di 15 club di LBA sulla situazione Trapani Shark

I club della LBA hanno pubblicato un comunicato congiunto riguardo la situazione legata alla società Trapani Shark. In quelle che sono ore caldissime per la formazione trapanese i club, tra cui anche la Virtus Bologna si sono espressi in merito alla particolare situazione dei granata.

Il comunicato dei club di LBA riguardo Trapani Shark

In merito alle dichiarazioni pubblicate in data 18.12 da parte del Club Trapani Shark, le Società Virtus Pallacanestro Bologna, Pallacanestro Brescia, Pallacanestro Olimpia Milano, Aquila Basket Trento 2013, Pallacanestro Trieste 2004, Pallacanestro Reggiana, Reyer Venezia, Derthona Basket, Polisportiva Dinamo, Universo Treviso Basket, Pallacanestro Varese, Guerino Vanoli Basket, NapoliBasket, Amici Pallacanestro Udinese, Pallacanestro Cantù intendono prendere le distanze in maniera chiara ed inequivocabile rispetto alle accuse rivolte al Presidente di LBA Maurizio Gherardini che sta guidando la nostra Associazione con impegno, professionalità, dedizione e soprattutto con un assoluto rispetto ed equidistanza delle parti nell’unico interesse del movimento cestistico italiano.

L’elezione, a larghissima maggioranza, di una figura dell’esperienza internazionale e della storia di Gherardini rappresenta per LBA un segnale di condivisione e di unità in un momento storico cruciale per il futuro della pallacanestro italiana ma non solo ed è per questo che l’azione del Presidente e dei suoi collaboratori è sostenuta con vigore e convinzione dalle sopracitate società.

Auspichiamo pertanto che non si ripetano episodi che non rispecchiano lo spirito associativo e la mission di LBA nella ricerca quotidiana di proposte e iniziative volte allo sviluppo e alla crescita della pallacanestro professionistica nel nostro Paese.

Riteniamo inoltre fuori luogo le allusioni ad una possibile sospensione del Campionato di Serie A per ragioni legate ad interessi singoli: ci preme ricordare che il massimo campionato rappresenta milioni di appassionati che si riconoscono nei valori e nell’impegno dei Club i quali, nel pieno rispetto delle regole, garantiscono il regolare svolgimento delle attività agonistiche confrontandosi unicamente sul campo con rispetto e lealtà.

