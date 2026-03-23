Dell’Aquila e il Leone S4E02 – “Veniteci al Madison”

“E poi non dite che non eravate stati avvisati”. Perché a Palazzo puoi anche fare il bello e il cattivo tempo per venti minuti, puoi presentarti con più qualità, puoi anche ignorare inizialmente il fuego dell’ambiente ma alla lunga quel qualcosa in più esce e fa la differenza. La fa per la Fortitudo. “E allora veniteci al Madison” potrebbe dire a ragion d’essere il tifoso biancoblù perché “di guardia ci siamo noi” e la Effe vince, sempre.

La conferma più bella

Mettiamoci pure il quasi a questo “sempre” perché l’eccezione a confermare la regola non può mai mancare ma la realtà rimane tale. Sabato Rimini è andata a tanto così dal colpo corsaro. A tanto così ma senza completare la missione. L’atmosfera del Paladozza, indecifrabile, inspiegabile per chi non è di Basket City, non è parquet di conquista ma luogo in cui si può essere eroi, anche solo per un giorno. Anumba è stato l’eroe offensivo del giorno in attacco, Sorokas il veterano che sottolinea la sua caratura da top player di categoria. Dal Madison ai singoli dagli spalti alla difesa cajesca “è questa qua la Fortitudo” e questa squadra in casa sta costruendo, gara dopo gara, qualcosa che non si può dire ma dai, avete capito.

Cosa manca?

E allora cosa manca? Perché se l’esaltazione è massima, dove sta il dito nella piega? Un mezzo dito, si annida fuori casa dove il gioco luce-spenta, luce-accesa non può essere da roster che mira alla festa finale. Da parte lo scivolone di Livorno, anche il resto delle avventure fuori da Bologna lasciano sempre convinti a metà, specialmente quando c’è da giocare con quelle forti, con quelle che poi dovrai battere ai playoff. Se di playoff si tratterà…Perché un 40% delle sorti biancoblù finali passa da lontano e da mercoledì. Nella tana degli “amici di una vita” di Pesaro l’occasione per candidarsi alla promozione diretta c’è come al tempo stesso c’è anche quella per i marchigiani di sprintare in solitaria e andando ad ipotecare la maglia rosa della Serie A2.

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