La Virtus sulle ali di Niang a Dubai! Vince 80-72 la squadra di Ivanovic

Dubai Basketball – Virtus Bologna 72-80 (23-23, 14-18; 16-19, 19-20)

Dubai Basketball: Dangubic, Bacon 16, Avramovic 17, Abass 3, Prepelic, Bertans 9, Anderson 6, Kabengele 7, Armstrong, Wright 6, Petrusev 6, Kamenjas 2. Coach Golemac.

Virtus Bologna: Edwards 21, Pajola 6, Niang 17, Accorsi, Alston 12, Hackett 6, Ferrari, Morgan 5, Jallow 4, Diouf 9, Akele. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Dubai: Wright, Bacon, Abass, Petrusev, Kabengele

Virtus: Pajola, Edwards, Alston, Akele, Diouf

Partenza forte di Dubai che sia affida subito al duo Bacon – Wright, la Virtus risponde con il solito Edwards a caricarsi la squadra sulle spalle. Bianconeri che pareggiano la grande intensità casalinga ma faticano a trovare la via del canestro ritrovandosi in pochi minuti sul -8. Ricuce la V Nera con un miniparziale da 4-0 che vede le due squadre portarsi sul 12-8 dopo i primi 5′ di gioco. A dare grande energia alla formazione felsinea è l’ingresso di Niang subito presente su tutti i fronti e capace di portare i suoi al primo vantaggio firmato Morgan. La Virtus sembra più brillante con Saliou da cinque a muovere tanto la difesa avversaria, si alzano i ritmi e il primo quarto termina sul 23-23.

In avvio di secondo quarto si complica la gara di Alston Jr al quale viene fischiato subito il terzo fallo, dei tre nessuno appare tale e il giocatore si infuria al rientro in panchina. La Virtus però non perde la sua identità con quintetti ancora più piccoli e rapidi mantiene un piccolo scarto lungo il corso del quarto. Edwards accetta il duello con Anderson e trova, non senza difficoltà la via del canestro mettendo anche in ritmo i compagni. L’MVP assoluto del primo tempo è però Niang che chiude il primo tempo con 13 punti e 8 rimbalzi portando i suoi al riposo sul 37-41.

Secondo Tempo

Dubai rientra compatta in difesa, la Virtus fatica inizialmente a trovare il fondo della retina ma continua ad andare bene a rimbalzo offensivo. A sbloccare i bianconeri è Pajola dai 6,75 innescato da Edwards per il nuovo +5, lo stesso numero tre attacca Kabengele verso il ferro firmando il 39-46, timeout Dubai. La chiave è nelle rotazioni difensive perfette di Pajola e compagni che corrono bene anche in transizione. Firma il +11 di vantaggio la formazione felsinea, ma Jallow con un fallo sul tiro da tre di Avramovic regala due punti alla squadra degli Emirati. Inizia a sporcarsi la gara, Dubai trova due canestri abbastanza fortunosi che valgono il -5, timeout Ivanovic. Nel momento di massima difficoltà? Tripla Hackett e due liberi successivi a segno. Si chiude sul 53-60 il terzo quarto con anche due giocate importanti firmate Diouf.

L’ultimo periodo si apre con cinque punti in fila firmati Avramovic, la Virtus fatica sulla difesa faccia a faccia della squadra di casa nei primi minuti. Ancora l’ex Varese che firma il pareggio sul 60 pari, ma Niang è ovunque prende quattro rimbalzi offensivi fin quando non serve l’assist per Diouf che firma un glaciale 2+1. Non molla Dubai che firma un nuovo 5-0 di parziale, ancora timeout Ivanovic. Al rientro dalla panchina è Edwrads a trovare il canestro del nuovo pari a 5′ dalla fine, subito rivisto dall’assist del 3 per la tripla di Pajola. Ancora dai 6,75 le V Nere, Alston per il 71-65. Si gioca ad altissima intensità alla Coca Cola Arena, Dubai non molla ma la Virtus gestisce e si porta ai tre finali di gioco sul +6.

Finale di gara

Dubai prova ad innervosire in qualsiasi modo i bianconeri che non si fanno intimidire. Niang tira giù il 17esimo rimbalzo della sua gara e lancia Edwards che appoggia il +7 a 1:16” dalla fine. Recupera un pallone fondamentale la Virtus che vede il traguardo. Ma arriva la contro persa di Morgan (1:9” alla fine) e Bacon ne mette una da tre importante per il -4. Ancora una persa Virtus con tante mani addosso 51” dalla fine. Bacon punta il ferro e trova un immenso Niang che ci mette anche la stoppata. Anderson prende tecnico ed Edwards realizza dalla lunetta, Hackett fa 1/2 per il +6. Vince una gara importantissima la Virtus Bologna, che fa suo lo scontro diretto con un Niang incredibile e una squadra compatta che vince 72-80.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook