Ivanovic: «Mi è piaciuta la gara dei ragazzi, hanno lottato e continuato sempre a crederci»

La Virtus Bologna fa undici in LBA battendo per 66-74 la Pallacanestro Trieste in una volata dovuta al pareggio raggiunto dai giuliani dopo aver inseguito per tutta la gara. Le V Nere oltre alle assenze di Edwards e Smailagic hanno visto lasciare il campo Aliou Diarra nel primo quarto dopo un infortunio presumibilmente alla caviglia.

Nel finale decisive le giocate di Alston con un 3+1 nel momento chiave del match e un recupero difensivo in cui i bianconeri hanno forzato, ancora una volta, i 5 secondi dalla rimessa degli avversari (questa volta fischiati dagli arbitri). MVP del match senza dubbio un Matt Morgan che ha preso, come previsto, il testimone di Edwards mettendo a segno 19 punti e diversi canestri importanti. In doppia cifra anche l’ex Manresa in maglia 21 con 16 punti e Saliou Niang con 12 e 6 riimbalzi.

Le statistiche del match.

Le dichiarazioni di Coach Ivanovic post Trieste – Virtus Bologna

«Sapevamo che Trieste è veramente una buona squadra, con un ottimo gioco in transizione e ottimi tiratori ma penso che noi abbiamo iniziato veramente bene la gara. Successivamente abbiamo perso il ritmo e la connessione ma mi è piaciuta molto la gara della mia squadra. Non abbiamo giocato molto bene dopo il buon inizio ma abbiamo lottato, ci abbiamo creduto e abbiamo conquistato la vittoria».

L’importanza dell’esperienza: «Questo è uno degli aspetti ma anche i ragazzi più giovani come ad esempio Niang hanno giocato bene, specialmente nei momenti importanti abbiamo giocato bene in difesa».

Sulle condizioni di Jallow: «Jallow è un giocatore molto importante per noi, è stato infortunato per una settimana nella quale non ha giocato. Ci abbiamo provato ma stasera non era ancora pronto per giocare».

Alla domanda sull’arrivo di Francesco Ferrari Coach Ivanovic ha risposto così deviando l’argomento: «Non capisco, chi è questo ragazzo?».

