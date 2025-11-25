La Virtus si perde nel finale in casa dei Campioni d’Europa, finisce 66-64 contro il Fenerbahce

Fenerbahce Beko Istanbul – Virtus Bologna 66-64 (15-17, 15-14; 20-16, 16-17)

Fenerbahce Beko Istanbul : Bacot 5, Baldwin IV 18, Melli 4, Horton Tucker 8, Boston, Biberovic 8, Bitim 2, Jantunen 2, Hall 9, Zagars, Colson 8, Birch 2. Coach: Jasikevicius.

Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Pajola 5, Niang 3, Accorsi, Alston Jr 6, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9, Diouf 7, Akele. Coach: Ivanovic.

La Cronaca

Fenerbahce: Hall, Horton Tucker, Biberovic, Melli, Birch

Virtus: Vildoza, Edwards, Alston, Akele, Diouf

Partono contratte le due compagini in campo, la V Nera costruisce ma non produce, a sbloccare i suoi però è il solito Edwards. I padroni di casa ci mettono più di tre minuti a trovare il primo canestro nella gara, si accendono con le triple dall’arco Hall e Biberovic che firmano l’8-6 dopo i primi 5′ di gioco. Dopo qualche minuto di assoli fine a se stessi di Edwards la Virtus trova cinque punti in fila di Vildoza e la transizione conclusa con successo da Jallow. La V Nera regge la forza dei campioni d’Europa e con buona energia chiude sul 15-17 il primo quarto.

Il Fener rientra in campo con ancora maggior energia in difesa piazzando un mini parziale da 4-0 al quale la Virtus risponde con una tripla costruita alla perfezione per Alston, timeout Jasikevicious. L’energia di Jallow e compagni è superiore su entrambi i fronti del parquet, proprio il tedesco coadiuvato da Diouf guida il tentativo di mini fuga felsinea sul +5. Non va in porto la fuga bianconera, del minuto finale di primo tempo arriva un parziale dei turchi e le due squadre si portano al riposo lungo sul punteggio di 30-31.

Secondo Tempo

Si continua a segnare poco anche in avvio di ripresa, per la Virtus continua a non trovare la via del canestro Edwards, meglio Morgan dalla panchina che trova u 1/2 dall’arco per sbloccare i suoi. Il Fenerbahce d’altro canto si avvicina al ferro per trovare la via dei punti a referto. Sempre Pajola e compagni a condurre di poche lunghezze nella gara, i padroni di casa tengono basso punteggio e ritmo rispondendo sempre ai tentativi delle V Nere di cambiare lo spartito. Niang e Diouf perdono due palloni su due chiamate dubbie vicine al ferro e dal +3 firmato Morgan si ritrovano sul 50-47 al termine del terzo quarto.

Edwards prova a mettersi in partita fin da subito con un 2/2 dalla lunetta, risponde bene però Baldwin dall’altra parte. Il numero 3 bianconero mette a segno un’altro canestro e nell’azione successiva serve anche l’assist per la schiacciata del nuovo +1 firmato Diouf. Virtus Bologna concentrata ed aggressiva, il Fenerbahce spende subito il bonus (7′ da giocare) e grazie ad un recupero meraviglioso di Pajola è Jallow a depositare il 52-55 in transizione. Non sfrutta il momento la V Nera e dopo qualche interruzione arriva il nuovo pareggio firmato Colson a 5′ dalla fine.

Finale di Gara

Edwards trova un nuovo “gol” in arresto e tiro per il nuovo +2, dall’altra parte la risposta è ancora di Baldwin che segna però dai 6,75 rimettendo la testa avanti. Lo stesso ex Maccabi trova il fallo di Diouf penetrando verso il ferro e dalla lunetta fa 2/2 per il 62-59 a 1:50” dalla fine. Ivanovic schiera Vildoza-Morgan-Edwrads insieme ed è il numero 30 a trovare il -1 dalla lunetta. Con la stessa moneta ancora Baldwin dall’altra parte. Ancora Matt Morgan, questa volta dall’arco a firmare il pareggio dall’angolo. La Virtus va vicino al recupero ma è il tap-in di Melli a valere il nuovo vantaggio a 45” dalla fine. Dall’altra parte Pajola sfonda Melli sul consegnato e palla persa cruciale.

Baldwin sbaglia il canestro della vittoria, prende il rimbalzo offensivo e per oltre dieci secondi le V Nere non riescono a commettere fallo. Vince il Fener con la palla in mano e il punteggio sul 66-64 che lascia ancora una volta con l’amaro in bocca.

