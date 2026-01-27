Ferrari: «Felice per i primi punti, conta però la prestazione di squadra»

La vittoria della Virtus Olidata Bologna sul parquet di Cremona ha avuto anche un significato speciale per Francesco Ferrari, che ha realizzato i suoi primi punti in LBA con la maglia bianconera. L’azzurro ha chiuso la gara con 4 punti in 17 minuti, tirando 2/2 da due, dimostrando solidità e attenzione nei minuti concessi, contribuendo al successo della squadra.

INSERIMENTO E LAVORO QUOTIDIANO.

Al termine della gara, Ferrari ha espresso soddisfazione soprattutto per l’approccio collettivo: «Sono felice della prestazione di squadra, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Siamo stati bravi a scappare via, gestendo il potenziale rientro della Vanoli». A livello personale, l’emozione per i primi canestri in bianconero è evidente: «Sono contento di aver dato un contributo e di aver segnato i miei primi punti, non è facile entrare a stagione in corso ma sto lavorando sodo».

Ferrari ha poi sottolineato l’importanza di un gruppo profondo in una stagione fitta di impegni: «Il roster lungo aiuta molto, visto il calendario ricco di partite il tempo per allenarsi è poco ma facciamo il possibile per sfruttare quel poco tempo che abbiamo a disposizione per farci trovare pronti». Parole che confermano l’attenzione della Virtus alla crescita quotidiana e alla gestione delle energie, elementi chiave per affrontare al meglio i prossimi impegni.

