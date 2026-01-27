BasketVirtus Bologna
Ferrari: «Felice per i primi punti, conta però la prestazione di squadra»
L’intervista a Francesco Ferrari, giocatore della Virtus Olidata Bologna, che ha parlato al termine della sfida vinta contro Cremona
La vittoria della Virtus Olidata Bologna sul parquet di Cremona ha avuto anche un significato speciale per Francesco Ferrari, che ha realizzato i suoi primi punti in LBA con la maglia bianconera. L’azzurro ha chiuso la gara con 4 punti in 17 minuti, tirando 2/2 da due, dimostrando solidità e attenzione nei minuti concessi, contribuendo al successo della squadra.
INSERIMENTO E LAVORO QUOTIDIANO.
Al termine della gara, Ferrari ha espresso soddisfazione soprattutto per l’approccio collettivo: «Sono felice della prestazione di squadra, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Siamo stati bravi a scappare via, gestendo il potenziale rientro della Vanoli». A livello personale, l’emozione per i primi canestri in bianconero è evidente: «Sono contento di aver dato un contributo e di aver segnato i miei primi punti, non è facile entrare a stagione in corso ma sto lavorando sodo».
Ferrari ha poi sottolineato l’importanza di un gruppo profondo in una stagione fitta di impegni: «Il roster lungo aiuta molto, visto il calendario ricco di partite il tempo per allenarsi è poco ma facciamo il possibile per sfruttare quel poco tempo che abbiamo a disposizione per farci trovare pronti». Parole che confermano l’attenzione della Virtus alla crescita quotidiana e alla gestione delle energie, elementi chiave per affrontare al meglio i prossimi impegni.
