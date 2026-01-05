La Fiamma Olimpica illumina Bologna: la città al centro del viaggio verso Milano Cortina 2026

Martedì 6 gennaio Bologna sarà al centro di un evento di straordinario valore simbolico e sportivo: la città ospiterà la trentesima tappa del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, diventando la destinazione finale di giornata del passaggio della Torcia.

Un momento carico di emozione che inserisce il capoluogo emiliano in un percorso unico, lungo due mesi, capace di attraversare tutte le 20 regioni e le 110 province d’Italia, unendo il Paese sotto i valori universali dello sport, dell’inclusione e della passione. A rendere ancora più speciale questa tappa sarà la presenza di Marco Belinelli, Brand Ambassador e Basketball Advisor, scelto come tedoforo per portare la Fiamma Olimpica attraverso le vie di Bologna, città simbolo della pallacanestro italiana e da sempre legata alla sua carriera.

LE TORCE OLIMPICHE ESPOSTE ALLA VIRTUS ARENA.

La giornata del 6 gennaio non si esaurirà con il passaggio della Fiamma per le strade cittadine. In serata, infatti, la Virtus Arena avrà l’onore di esporre al pubblico le due torce ufficiali delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in occasione del 20° Round di EuroLeague contro lo Zalgiris Kaunas, in programma alle ore 20.30.

Le torce saranno visibili a partire dalle 19.00 presso la Mall commerciale dell’Arena, tra l’area hospitality e il playground, offrendo a tifosi e appassionati un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei simboli più iconici dello sport mondiale, prima di vivere una serata di grande basket europeo.

