Caja post Fortitudo-Livorno (66-64): «Vittoria difficile e importante»

La Fortitudo suda 7 camicie ma riesce, alla fine, a chiudere una partita (66-64 il risultato finale) che già pareva chiusa nel terzo quarto. la Libertas Livorno riapre la sfida nel quarto parziale, facendo vacillare le certezze di una Effe agganciata a tratti a Sarto, a tratti a Harris, a tratti a nessuno, vista la penuria offensiva degli ultimi 10′. Vittoria e 2 punti, mentre Brindisi batte Pesaro e vola di sopra.

Il commento postpartita di coach Attilio Caja

Ecco le parole di coach Attilio Caja al termine della sfida. «Abbiamo fatto una buona partita difensiva, siamo stati attenti e solidi per 40′, abbiamo avuto un passaggio a vuoto di situazioni offensive. Complimenti ai ragazzi in una settimana difficile, a ranghi ridotti, i minutaggi sono stati importanti per qualcuno per alcune difficoltà fisiche. Nell’ultimo quarto siamo andati in affanno, una partita chiusa l’abbiamo riaperta per mancanza di lucidità. Complimenti per l’applicazione dei ragazzi, in una giornata senza il contributo di Sorokas la difesa ci ha tenuti lì. Era una vittoria tanto difficile quanto importante. Abbiamo 5 giocatori fuori, De Vico è appena arrivato, Fantinelli era in grande difficoltà dopo 4 giorni senza allenarsi. Va benissimo, sono contento e i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. Li elogio per come si comportano ogni giorno. Sono felice delle soddisfazioni che si prendono loro e il pubblico, motivo d’orgoglio per noi».

«Per Moore c’è stato un rallentamento, non si sa ancora la data del recupero. Ieri ha fatto una visita dove è stato detto che deve rallentare per un problema che è sorto dopo. Harris è contrattualizzato fino alla fine del mese, siamo contenti di lui ma il nostro giocatore è Moore, Jordan ci sta aiutando. Imbrò domani dovrebbe riprendere con la squadra. Mercoledì e domenica si andrà con Harris, moore ne avrà ancora per una settimana» ha concluso Caja.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook