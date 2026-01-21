Caja post Fortitudo-Urania (83-73): «Anumba ha giocato la sua miglior partita in Fortitudo»

La Fortitudo Bologna batte l’Urania Milano grazie a una prova sontuosa di Sorokas e in generale una prestazione solidissima da parte di tutto il gruppo. Recuperata nell’ultimo quarto, finita sotto di una lunghezza, la squadra biancoblù ha vintole difficoltà affidandosi alle prodezze del proprio gigante lituano, che con una doppia doppia ha dato vita di gran lunga alla sua miglior prestazione con l’Aquila sul petto.

La conferenza postgara di coach Caja

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, Milano ha una fisicità importante e noi ne facciamo un’arma importante. Il quintetto iniziale era molto fisico e non ci ha permesso di essere fluidi in attacco. Nel primo tempo le nostre percentuali sono state basse, poi siamo migliorati nel secondo tempo. Si chiama pallacanestro, nel secondo tempo abbiamo tirato con il 45%. Non avendo la loro fisicità siamo riusciti a fare delle buone cose. Il 18/30 da due è un’ottima media, combattendo a rimbalzo anche se con qualche palla persa di troppo. Con le unghie e coi denti è evidente che il talento non fa parte della nostra squadra e dobbiamo quindi stare sempre lì. Perkovic ci ha dato una mano, così come Imbrò».

«Anumba ha giocato 31 minuti: se uno gioca bene, gioca. Non faccio cambi a tavolino, va con la partita. Simon ha fatto bene sia davanti che dietro, di conseguenza De Vico ha lo stesso ruolo, come Sorokas, facevamo fatica a fare rotazioni diverse, anche Moretti ha giocato bene. Anumba ha fatto la sua miglior partita della stagione, Sorokas ha fatto un’altra prova importante. Imbrò ha messo una bomba, ci ha dato una buona mano».

