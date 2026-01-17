Caja post Fortitudo-Mestre (90-72): «Perkovic ha dimostrato di poterci dare una mano»

La Fortitudo batte agilmente Mestre e torna a correre in classifica. Al Paladozza finisce 90-72 contro i biancorossi grazie a un super Sorokas da 23 punti ma in generale a seguito di una prova solida da parte di tutta la banda biancoblù. Soddisfatto anche coach Caja a tempo scaduto, che ha ritrovato Imbrò sul campo e un Perkovic concreto e preciso nel fatturare 15 punti.

Il commento di coach Caja post Fortitudo-Mestre

Ecco il commento di coach Caja in conferenza stampa. «Complimenti a Mestre, che ha fatto una partita serie con assenze importanti e hanno giocato con grande spirito. Non siamo partiti bene come avremmo dovuto, ci abbiamo messo5′ per entrare in partita. Servirà migliorare sotto quell’aspetto. Buona distribuzione di punti in attacco, Perkovic ci ha dimostrato di essere in forma in attacco. C’è stata una buona distribuzione di tiri, non siamo stati sufficientemente aggressivi a rimbalzo ed è un segno di mentalità. Buona vittoria, oggi abbiamo avuto la fortuna dalla nostra. C’è stato un momento dove abbiamo fatto errori e loro sono stati bravi ad approfittarne, dobbiamo essere sempre concentrati. Imbrò? Cercheremo di incrementare il minutaggio, è sulla via del recupero».

