Caja post Fortitudo-Pistoia (81-61): «Partita difensivamente di alto livello»

Una Fortitudo che cresce nella seconda metà di gara si regala l’ennesima vittoria al Paladozza, questa volta battendo 81-61 un seppur coraggioso Pistoia, troppo morbida per pensare di battere la furia di Sorokas e un Perkovic, per quanto pasticcione, bravo nel pescare il jolly quando serviva. Alla fine bravi tutti, bene, bis, si spera venerdì contro un Torino che sarà di pasta meno morbida rispetto ai toscani. Felice anche Caja a fine gara,

Le parole di coach Caja

Ecco il commento di coach Attilio Caja al termine della gara. «Devo dire che stasera abbiamo fatto una partita difensiva di alto livello, complimenti ai ragazzi perché sapevamo che Pistoia aveva un nuovo assetto con Buva e Stefanini e può riprendersi bene raggiungendo i propri obiettivi. Temevamo molto questa partita perché giocare al Paladozza non è scontato, le partite vanno conquistate e difensivamente siamo stati molto attenti. Temevamo anche Johnson, quando un giocatore è chiacchierato fa bene. Le percentuali di attacco all’inizio non ci hanno sostenuto, poi nel secondo tempo abbiamo chiuso con dati buoni. Sono contento della gara di De Vico, l’aggressività mi è piaciuta, così come quella di Imbrò. Tutti hanno dato un eccellente contributo».

«De Vico e Imbrò hanno qualità offensiva, una buona mano e un buon tiro e ci possono dare una mano. Difensivamente siamo stati costanti, facendo sempre bene, nel terzo e quarto quarto abbiamo avuto percentuali molto migliori del primo tempo. Dobbiamo diventare ancora più decisivi davanti e loro possono darci una mano. Con questa difesa se aggiustiamo le medie diventiamo una squadra di livello: alla fine si chiama pallacanestro. Sarto ha avuto difficoltà perché Johnson è stato aggressivo, vuol dire che ci teneva, così come Buva che ha giocato bene. Abbiamo fatto un lavoro importante su una squadra la cui classifica non va guardata».

«In casa abbiamo dominato quasi sempre, Pistoia ha come obiettivo la salvezza e vincere qui è difficile, abbiamo dato 20 punti anche a squadre di prima fascia. Dall’oggi al domani non cambiano gli equilibri, Pistoia dovrà farlo nel giro di qualche partita. Avranno un buon fattore campo come noi. Della Rosa gioca con grande cuore e applicazione difensiva, lo usiamo da entrambi i lati ed è un piacere allenarlo, così come è in realtà un ottimo compagno di squadra».

