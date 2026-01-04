Caja post Fortitudo-Roseto (89-85): «Il cuore ha superato le difficoltà»

La Fortitudo fatica all’inverosimile ma porta a casa 2 punti d’oro contro la mai doma Roseto, portando a casa la gara 89-85. Contento Caja a fine gara, dove non ha risparmiato i complimenti ai suoi giocatori.

Le parole di coach Caja

«Ho fatto i complimenti ai ragazzi e gli ho concesso un giorno di riposo in più, se lo sono meritato. Grande carattere, Della Rosa ha giocato 40′ facendo l’americano, Fantinelli è stato come sempre un capitano e Sarto dopo un inizio così così ha segnato bene, come Guaiana, De Vico si è sbloccato e Moretti ha difeso alla grande. Abbiamo ruotato a 3 esterni e mezzo con una difesa importante contro una squadra che ha tirato con 43%. Ciò avvalora la prestazione dei ragazzi che hanno fatto una partita attenta dove abbiamo giocato di squadra. Quando c’è ritmo e intensità si può andare oltre ai famosi 70 punti. Tanto cuore oltre alle difficoltà, non hanno mai fatto un passo indietro e oggi so sono presi una bella soddisfazione».

«Quando i numeri ci premiano tra rimbalzi e assist, a livello numerico avevamo la miglior difesa e siamo penultimi nel tiro da 3 punti. A volte la verità è semplice. In uno sport dove il tiro da 3 è dominante sono dati importanti, riusciamo anche a sviluppare un buon gioco di squadra dove oggi abbiamo realizzato con 70% da 2. Col lavoro miglioreremo, Imbrò ci può dare una bella mano ed eravamo senza un giocatore straniero».

«Stiamo valutando con Portaluppi, che sta impegnato a ogni ora per parlare con agenti americani. La società ci ha dato disponibilità ma non possiamo sbagliare perché dovrà accompagnarci fino alla fine. A costo di aspettare qualche giorno dobbiamo trovare il migliore, ma trovare giocatori di livello non è semplice, anche con un buon budget. Vogliamo un aiuto in più per i ragazzi, che se lo meritano».

