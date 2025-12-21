Caja post Fortitudo-Ruvo di Puglia (91-54): «Ottimo lavoro difensivo»

La Fortitudo batte agilmente Ruvo di Puglia nell’ultima gara dell’anno al Paladozza e si regala un Natale sereno: contro la squadra pugliese non c’è storia nella seconda metà di partita, con la Effe che vola sulle ali dell’ennesima serata eroica di Sorokas e una prestazione più che convincente da parte di tutti. Contento anche coach Caja a fine gara, terminata 91-54.

Il postpartita di Fortitudo-Ruvo di coach Attilio Caja

Ecco le parole di coach Attilio Caja: «Avevo chiesto ai ragazzi una partita difensivamente importante, tutte le squadre hanno giocatori che quando vengono qua vogliono fare partite importanti. Sono stati bravi, attenti, siamo partiti con un quintetto difensivo e siamo riusciti a fare un ottimo lavoro difensivo. La squadra ha interpretato bene quanto ci eravamo promessi di fare, anche se con qualche errore davanti, con palle semplici. Buone risposte dalla panchina, in primis Guaiana e Moretti, una buona vittoria che arriva senza un giocatore straniero. Una buona vittoria per un buon Natale».

Moore. «Non so quante speranze ci siano che possa rientrare. La caviglia è guarita, ma non ha una buona accettazione del dolore. Dice che è la prima distorsione nella sua carriera, quando s’è fatto male sembrava lo avessero ammazzato. Non avendo mai avuto problemi ha una percezione non positiva del dolore. Non abbiamo riferimenti, se ha male non possiamo obbligarlo a giocare. Harrsi domenica finisce il contratto, è completamente fermo e non credo che potrà giocare, anche se non ne ho la certezza».

