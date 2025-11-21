Benvenuti: «Domenica con Forlì ci sarà una grande atmosfera, è il fascino dei derby»

Lorenzo Benvenuti non potrà essere in campo nel derby contro Forlì, una sfida che conosce bene grazie al passato in maglia biancorossa. La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro, rimediata il 30 agosto in un’amichevole estiva contro Montecatini, lo ha costretto a un percorso di recupero lungo e faticoso, arrivato a distanza di meno di un anno dal precedente infortunio nella stessa zona, quando vestiva la maglia di Cento.

Dopo l’intervento chirurgico, Benvenuti sta lavorando costantemente con il fisioterapista Giacomo Naldi, figura che il giocatore ha definito fondamentale nel suo percorso di riabilitazione. Il rientro, però, resta un orizzonte ancora indefinito, osservato a piccoli passi e senza previsioni affrettate.

Le parole sul recupero: tra lucida amarezza e determinazione

Intervistato da Il Resto del Carlino, sull’infortunio Benvenuti ha ribadito: «Non me l’aspettavo e ci sono rimasto molto male. Purtroppo è un nuovo infortunio dopo quello subìto, sempre al ginocchio sinistro, nel novembre 2023 quando giocavo a Cento».

Poi ha aggiunto un aggiornamento sul lavoro quotidiano, senza sbilanciarsi sul rientro: «Valutiamo la situazione mese per mese e non sono in grado di ipotizzare una data per il rientro. Mi sto trovando molto bene a lavorare col fisioterapista Giacomo Naldi, professionista veramente serio e preparato».

Un derby vissuto da spettatore speciale

Domenica, al PalaDozza, si giocherà una delle gare più sentite della stagione: Fortitudo–Unieuro Forlì. Per Benvenuti sarà una serata particolare, vissuta dalla tribuna ma con lo stesso coinvolgimento emotivo di un giocatore in campo. «Domenica ci sarà una grande atmosfera, un ambiente classico per una gara sentita: il classico fascino del derby con la passione dei tifosi, in un match aperto che rifugge da qualsiasi pronostico».

La fotografia del momento

Il centro ha analizzato anche la situazione delle due squadre, sottolineando come il campionato stia mostrando un equilibrio insolito e avvincente. La Fortitudo arriva dal passo falso nel derby con Cento, mentre Forlì, dopo un avvio complicato, ha ritrovato continuità salvo poi inciampare nelle ultime due sfide. «Noi veniamo dalla sconfitta di Cento, mentre Forlì dopo un avvio in salita si è ripresa per poi perdere gli ultimi due incontri. È comunque un campionato molto equilibrato sia in testa che in fondo».

Le chiavi tattiche di Fortitudo-Forlì

L’analisi del lungo toscano entra poi nel vivo della sfida. La Fortitudo, secondo Benvenuti, dovrà puntare sulla propria identità difensiva e sulla circolazione di palla, mentre Forlì farà leva sull’esperienza del suo roster.

«Noi abbiamo la caratteristica di far girare la palla velocemente e dovremo far valere la nostra fisicità in difesa, essere intensi durante tutti i 40 minuti di gioco. Forlì ha un roster di giocatori esperti, in grado di interpretare il match a seconda delle situazioni».

