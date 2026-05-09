Caja post Fortitudo-Avellino Gara 2 (69-64): «Vittoria di grande sacrificio»

La Fortitudo vince anche Gara 2 dei quarti di finale playoff contro Avellino e si porta sul 2-0. I biancoblù si prendono la vittoria al termine di una battaglia durissima contro i biancoverdi, vincendo 69-64 davanti a un PalaDozza ancora una volta caldissimo. In una serata complicata offensivamente, i biancoblù trovano nella difesa, nei rimbalzi e nelle giocate di Della Rosa e Moretti le chiavi per conquistare un successo pesantissimo. Ora si andrà al Pala Del Mauro, con l’occasione per la Effe di un match point. Queste le parole di coach Caja.

Il post partita di coach Caja

«Complimenti ai ragazzi, partita di grande sacrificio pur giocando in rotazione ridotta. Il break è arrivato nell’ultimo quarto a prova di una condizione fisica ottimale. Tutti bene, anche Perkovic che ha fatto bene in difesa. Cuore e dedizione. Non ci siamo mai disuniti nei momenti difficili, complimenti a tutti. Spendo qualche parola in più per Della Rosa, per i canestri di Sarti e per la svolta alla difesa e i rimbalzi di Moretti. Contento per lui, non era ancora riuscito a rientrare al meglio ma ha fatto gara di livello. Anche Gamberini, ha avuto la faccia tosta di prendere iniziativa e canestro. Bravi tutti, complimenti, si vedono i frutti del lavoro: i ragazzi sono encomiabili, si meritano gli applausi.

La situazione di Fantinelli? E’ una domanda da fare a Portaluppi. Sorokas? Anche oggi 10 rimbalzi, buona partita. I centri sono quelli che quadrano il cerchio a livello difensivo, è importante questo. I canestri li ha fatti in altre partite togliendoci le castagne dal fuoco. Questo avvalora il valore della squadra, lui non fa canestro ma tante altre cose utili, coinvolgendo gli altri e dando spirito ed energia, dando il buon esempio e non fermandosi mai. Citazione poi per Moore, che si è sacrificato nella partita scorsa dando la disponibilità a giocare in modo pregevole, il problema non si è acutizzato perché è rimasto in campo. Un suo rientro? La prossima no, ma la cosa positiva di oggi è che ci siamo garantiti gara 5, d’altra parte si gioca per avere il fattore campo alla fine della serie. Non so se lui ne avrà per 8-10 giorni, ma Perkovic è un degno sostituto: oggi riprendeva dopo tante partite, va bene che in allenamento è professionale ma la gara è un’altra cosa».

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