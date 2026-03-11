Caja post Fortitudo-Cento (78-70): «Testa alle prossime partite»

La Fortitudo torna a vincere dopo la scoppola livornese nel derby contro la Benedetto XIV Cento. Dopo le difficoltà iniziali la squadra di Caja trova una bella vittoria per 78-70. Solidissima prestazione di De Vico, bene anche Perkovic e Sorokas a rimbalzo. La Effe riprende quindi la sua corsa in classifica.

Il commento di coach Caja

«Avevamo bisogno di tornare a vincere dopo la sconfitta di Livorno. Imbrò ha fatto una partita di aiuto alla squadra, De Vico anche, Sorokas ha preso 16 rimbalzi. Con le unghie siamo riusciti a superare la sconfitta di Livorno, oggi vedo di buono la volontà anche se non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista offensivo e difensivo. Dobbiamo restare su di testa e pensare alle prossime partite».

«Facciamo allenamenti di mezz’ora, oggi avevamo la tensione di sapere di dover veramente fare bene. La difesa ha stretto davvero molto bene, concedendo 10 punti negli ultimi minuti. Dal punto di vista tecnico tiriamo tanto da 3 punti, ma facciamo anche tanti errori da sotto al ferro. Prendiamo oggi la bella vittoria e cerchiamo di migliorare, siamo in una buona posizione di classifica e dobbiamo continuare così. Noi dobbiamo costruire il gioco, oggi abbiamo perso dei palloni banali: va bene la tensione ma dobbiamo crescere di livello. Moore tornerà ad aggregarsi alla squadra. Perkovic oggi ha fatto bene, a Livorno drammatica. Vediamo. Moore deve dimostrarci di essre pronto».

