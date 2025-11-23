Caja post Fortitudo-Forlì (81-72): «Oggi è stata una vittoria di squadra»

La Fortitudo torna a vincere in campionato e si regala una bella vittoria, sofferta, contro la Pallacanestro Forlì. Nonostante un terzo quarto sbarellante la Effe torna in carreggiata e vince con merito la partita 81-72, nonostante la pioggia di triple dalla squadra forlivese e gli errori al tiro biancoblù. Contento anche coach Caja a fine partita, soddisfatto della reazione dei suoi.

Il postpartita di Attilio Caja

Ecco il commento a fine gara di coach Attilio Caja. «Questa è stata una settimana non semplice per noi, abbiamo fatto allenamenti in 6 con Mazzola oggi fermo, col ginocchio gonfio. Moretti ha avuto la febbre, Guaiana venerdì ha voluto provare a giocare e oggi ha dato un contributo. Abbiamo inserito Harris, che è andato oltre alle mie aspettative, con giocate utili che sono state ossigeno per noi. Oggi è stata una vittoria di squadra, dove tutti hanno contribuito con la voglia di vincere che si vede dai rimbalzi, 48 totali. Questo è un dato significativo della voglia dei ragazzi. Chiudere con il 26% da 3 e loro oltre al 40% vuol dire che abbiamo giocato una partita solida davanti al solito pubblico incredibile che è sempre al nostro fianco».

Anumba. «Era fermo da 4 mesi, quindi ci vuole tempo per rientrare. Di margini ne ha ancora molti. Si perde il ritmo della corsa, della partita, la confidenza colpallone. A metà settimana a Mestre gli ho detto che avrebbe giocato, oggi è diventata una necessità, ma ho visto cose che in altri momenti non avevo visto. Mi auguro che il reinserimento di Imbrò sia più veloce. Sono contento di questa vittoria, da mercoledì De Vico si aggregherà alla squadra e spero che in qualche giorno Imbrò possa tornare. Oggi abbiamo giocato senza 3 giocatori e mezzo, siamo molto contenti e possiamo guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Con De Vico a pieno regime si vedrà cosa fare con Mazzola, si spera che col suo inserimento potremo fare le scelte migliori per noi. Harris oggi è stato bravo, ci ha dato una mano e ci ha aiutato. La società di merita questa nostra posizione in classifica. Il Presidente ci è sempre vicino».

