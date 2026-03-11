La Fortitudo torna a vincere e batte Cento 78-70

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – BANCA SELLA CENTO BENEDETTO XIV (17-24;19-16;-;-)

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Bentivogli ne, Sarto 9, Anumba 6, Della Rosa 3, Sorokas 8, Imbrò 11, Guaiana, Fantinelli 6, De Vico 10, Perkovic 25, Gamberini ne. All. Caja

Banca Sella Cento Benedetto XIV: Tanfoglio 3, Arletti, Conti 11, Berdini 12, Devoe 17, Moretti 2, Montano 7, Guerrieri ne, Davis 16, Fall, Tiberti 2. All. Di Paolantonio

Qui le statistiche complete

La cronaca di Fortitudo-Cento: primo tempo

Pronti via e 5-0 firmato Perkovic, con Cento che si fa trovare spesso e volentieri sotto al canestro, ma troppo impreciso quando si tratta di finalizzare. A parte il croato la Effe non trova protagonisti, e al primo svantaggio casalingo Caja ferma il tempo per provare a strappare l’inerzia a una più agonistica Cento. Tripla di Sarto e -1, ma Cento si risveglia anche dall’arco e il primo parziale si chiude su un sonnacchioso 17-24.

Alla doppia cifra di svantaggio al rientro in campo mette una pezza Sorokas, mail gioco da 4 di Davis è una mazzata nei denti per la Effe, troppo morbida nelle retrovie. “Facciamo a cazzotti almeno!” direbbe Pianigiani, e la Fortitudo inizia a metterci, se non il tiro, almeno un po’ di fisico. Sale di giri Sorokas e di conseguenza l’Aquila, ma grida vendetta la schiacciata mancata di Perkovic: si va al cambio campo sul 34-40.

Secondo tempo

C’è troppa libertà per Cento al rientro in campo, e il buono che combinano i biancoblù davanti viene spesso e volentieri sprecato dietro. Tripla di Davis per il nuovo+7 centese alla quale risponde un ritrovato Perkovic, ma il valore aggiunto della Fortitudo nel terzo quarto è un inaspettato De Vico, che con 8 punti consecutivi permette alla squadra di Caja di presentarsi sul 60-60 all’ultimo quarto: verdetto rimandato agli ultimi 10′ di gioco.

Prosegue la serata no di Fantinelli e Della Rosa, ma la Effe ritrova finalmente il vantaggio, complice il drastico abbassarsi delle percentuali biancorosse dall’arco: Perkovic guida la banda sul + 5 al giro di boa dell’ultima frazione. Continua la serata NBA di De Vico, e la Fortitudo si avvia con la serenità del +10 verso l’ennesima vittoria al Paladozza. Finisce 78-70 al Paladozza.

