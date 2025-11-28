Fortitudo, il calendario di dicembre: 6 gare per chiudere al meglio

La Fortitudo Bologna, dopo la bella vittoria di domenica sera tra le mura amiche del Paladozza contro Forlì, si gode una decina di giorni di riposo prima di un infuocato finale di 2025. Mercoledì si è giocata la 14esima giornata di serie A2 LNP, con uniche vere notizie la sconfitta di Rieti a Scafati e Pesaro che rischia di farsi rimontare da Forlì, vincendo poi all’ultimo canestro (e mantenendo la vetta della classifica).

Un’occhiata al calendario della Fortitudo

Senza stare a guardare scervellandosi la classifica, mancano 6 squadre per definire in modo chiaro quello che sarà, appunto, il verdetto della 14esima giornata. Mercoledì 3 dicembre Brindisi se la vedrà con Mestre, mentre una settimana dopo, il 10 dicembre, la Fortitudo sarà ospitata da Bergamo (che peraltro sta disputando un ottimo campionato) mentre Cividale accoglierà in Friuli l’Urania Milano, in ripresa dopo un avvio disastroso di stagione.

Tuttavia, la Fortitudo scenderà in campo per ben due volte prima del recupero sul campo bergamasco. Mercoledì 3 dicembre, infatti, l’Aquila sarà ospitata dall’Avellino per disputare il posticipo della 15esima giornata, data la convocazione nella finestra nazionale della guardia estone della squadra irpina Mikk Jurkatamm, che giocherà contro la Slovenia per provare a qualificarsi al Mondiale.

Domenica 7 dicembre, invece, la Fortitudo tornerà al Paladozza per ospitare la Libertas Livorno, autore di un campionato sinora maiuscolo. Uscita vincente dall’ultimo confronto casalingo contro la Juvi Cremona (90-77), la squadra amaranto è attualmente appaiata alla Effe al secondo posto con 18 punti, anche se con una partita in più. Dopo il recupero a Bergamo, poi si tornerà a giocare in terra emiliana, anzi, romagnola: il 14 dicembre la Fortitudo sarà a Rimini, per provare a riscattare la sconfitta subita in Supercoppa di settembre, ultimo confronto tra le due formazioni.

Gli ultimi due impegni del 2025 saranno una in casa e uno in trasferta: il 21 dicembre si giocherà nel Madison di Piazza Azzarita contro Ruvo di Puglia, alla ricerca di punti pesanti per scostarsi dalle parti pericolose della classifica, mentre subito dopo Natale, il 28 dicembre, si andrà a Rieti per provare a concludere l’anno nel migliore dei modi.

