Caja post Fortitudo-Rieti (79-65): «Ci meritiamo questa posizione in classifica»
Le parole del coach biancoblù al termine di Fortitudo-Rieti, vinta magistralmente dai suoi in un Paladozza soldout
La Fortitudo si regala una grandissima vittoria in un Paladozza sold out contro la Sebastiani Rieti, mettendo la sesta nel terzo tempo (28-9) e sfruttando un Sorokas onnipotente, bravissimo nel coprire l’assenza di Samuele Moretti al centro ma rendendosi utile in ogni angolo del campo fino al fischio finale della sirena sul 79-65. La squadra di coach Attilio Caja resta così ancorata al secondo posto, continuando a sognare un finale di stagione in volata.
Ecco il commento di coach Attilio Caja nel postgara. «Siamo molto contenti perché tenevano a questa partita per dare continuità al momento buono che stiamo passando. Non ci abbattiamo per quello che ci succede ogni volta, anche oggi per non farci mancare niente Gianluca si è storto la caviglia oltre all’infortunio di Moretti. I ragazzi fanno sempre il massimo ma lo spirito e l’abnegazione è totale. tutti hanno fatto una grande partita difensiva e davanti abbiamo avuto 3 punte fenomenali. nel terzo quarto abbiamo aggiustato delle cose, stando più attenti alle cose che avevamo preparato, poi abbiamo spaccato la partita. Sono davvero contento e faccio tanti complimenti ai ragazzi, si meritano di essere in una buona posizione di classifica».
«Io credo in quello che facciamo tutti i giorni e nella serietà di questi ragazzi, non voglio dare illusioni. Noi siamo una solida realtà e questo si vede la domenica, non ci abbattiamo mai e continuiamo a fare le nostre cose. Sappiamo di avere dei difetti ma non abbiamo nessun sogno, anche se c’è per tutti. Siamo concentrati sul lavoro quotidiano e pensiamo al presente. Il Presidente Tedeschi ci fa sentire perennemente la sua vicinanza e ci sprona con positività. Bisogna essere orgogliosi di un presidente così. Della Rosa? Ha fatto una radiografia ed è nevativa, fortunatamente, bisognerà stabilire l’entità della distorsione alla caviglia. Con più calma domani si saprà qualcosa di più. Moretti si è operto ieri, ma è stata confermata la positività che c’era prima».
«Al giorno d’oggi tanti cambiano squadra, Fantinelli resiste qua: è una sua scelta di vita. Ha un bel feeling col pubblico e motiva i compagni ogni volta per spiegargli cosa vuol dire giocare per la Fortitudo. Io ho fatto 100, lui addirittura 250…».
