Caja post Fortitudo-Rieti (79-65): «Ci meritiamo questa posizione in classifica»

La Fortitudo si regala una grandissima vittoria in un Paladozza sold out contro la Sebastiani Rieti, mettendo la sesta nel terzo tempo (28-9) e sfruttando un Sorokas onnipotente, bravissimo nel coprire l’assenza di Samuele Moretti al centro ma rendendosi utile in ogni angolo del campo fino al fischio finale della sirena sul 79-65. La squadra di coach Attilio Caja resta così ancorata al secondo posto, continuando a sognare un finale di stagione in volata.

Le parole di coach Caja post Fortitudo-Rieti

Ecco il commento di coach Attilio Caja nel postgara. «Siamo molto contenti perché tenevano a questa partita per dare continuità al momento buono che stiamo passando. Non ci abbattiamo per quello che ci succede ogni volta, anche oggi per non farci mancare niente Gianluca si è storto la caviglia oltre all’infortunio di Moretti. I ragazzi fanno sempre il massimo ma lo spirito e l’abnegazione è totale. tutti hanno fatto una grande partita difensiva e davanti abbiamo avuto 3 punte fenomenali. nel terzo quarto abbiamo aggiustato delle cose, stando più attenti alle cose che avevamo preparato, poi abbiamo spaccato la partita. Sono davvero contento e faccio tanti complimenti ai ragazzi, si meritano di essere in una buona posizione di classifica».

«Io credo in quello che facciamo tutti i giorni e nella serietà di questi ragazzi, non voglio dare illusioni. Noi siamo una solida realtà e questo si vede la domenica, non ci abbattiamo mai e continuiamo a fare le nostre cose. Sappiamo di avere dei difetti ma non abbiamo nessun sogno, anche se c’è per tutti. Siamo concentrati sul lavoro quotidiano e pensiamo al presente. Il Presidente Tedeschi ci fa sentire perennemente la sua vicinanza e ci sprona con positività. Bisogna essere orgogliosi di un presidente così. Della Rosa? Ha fatto una radiografia ed è nevativa, fortunatamente, bisognerà stabilire l’entità della distorsione alla caviglia. Con più calma domani si saprà qualcosa di più. Moretti si è operto ieri, ma è stata confermata la positività che c’era prima».

«Al giorno d’oggi tanti cambiano squadra, Fantinelli resiste qua: è una sua scelta di vita. Ha un bel feeling col pubblico e motiva i compagni ogni volta per spiegargli cosa vuol dire giocare per la Fortitudo. Io ho fatto 100, lui addirittura 250…».

