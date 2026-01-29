Hic Sunt Leones – Un 6 politico per la fiducia

His Sunt Leones (S2, E19) – Domanda: fa più male quando il fidanzato ti lascia perché non ti ama più, o perché ti ama troppo? Diciamo che di base la scelta porta un po’ allo stesso mesto epilogo, ma in questo caso la consapevolezza d’essere comunque oggetto d’ammore lascia un po’ meno traumi rispetto ad un cinico abbandono. Se la trasferta della Fortitudo in terra veronese era stata paragonabile a essere l’unico al quale piace il panettone in mezzo a una selva di amanti del pandoro, quella a Scafati, perlomeno, ha portato con sé un po’ di coscienza nel dire “possiamo giocarcela anche con le squadre in forma“.

Scafati-Fortitudo, un overtime che vale qualcosa di più

Bene o male s’è visto cuore da tutte le sponde, anche dalle zone di Perkovic, che nonostante un discreto mucchio d’errori s’è sbattuto e ribattuto su e giù dal pitturato come un dannato. 6 politico, abbiamo deciso, anche se c’è anche chi si è meritato un voto ben oltre alla sufficienza per quanto visto in campo. Sarto su tutti, poi a scendere, con anche il buon Moretti a mettere le manone in giro a spadellare palloni e un Guaiana che, per quanto il suo minutaggio sia drasticamente calato nelle ultime uscite, si dimostra sempre un autentico cuore biancoblù.

Insomma, si torna da Scafati senza gloria, solo con un po’ d’umore in più che tutto sommato non si butta mai via. Si resta quindi nel solito limbo della classifica, con un piede su e uno giù, senza che ci sia poi tutta quest’urgenza di mettere il corto muso in cima al gruppo (difficile), ma evitare (almeno all’inizio della postseason) di giocarsi subito il fattore campo, ecco, potrebbe essere l’obiettivo di Fantinelli e compagni per tutto il girone di ritorno. Sfruttando il Paladozza il più possibile, e magari riuscire a sbloccare anche questa maledetta congestione in esterna, ecco.

Vero Pistoia

Il prossimo giro di giostra offre Pistoia, una gara che per quanto la classifica si mostri severa coi toscani (penultimi a 4 lunghezze da Urania, Forlì e Ruvo) nasconde non poche buche. Il fattore emozionale giocherà un ruolo importante per Della Rosa, che con quella maglia ha scritto pagine importanti della propria carriera, mentre dal lato opposto sarà presente Campogrande, uno dei magici con la canotta a pois, oltre al buon Dellosto. E occhio anche a Stefanini, che purgò la Fortitudo non troppo tempo fa in quel delirante finale a Bergamo. Eyes on the prize, per restare sui binari buoni senza perdere ulteriore strada.

