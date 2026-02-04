Hic Sunt Leones – Ci vuole un fisico bestiale

Hic Sunt Leones (S2, E20) – Restando sotto alle Due Torri, come canta Luca Carboni, “Ci vuole un fisico bestiale“. Ci vorrebbe, ci viene da dire, visto che contro Pistoia, risultato a parte, s’è sembrati a tratti i paperotti che inseguono la madre, ben più pasciuta, qua e là in giro per lo stagno. Chiaramente l’epilogo lo sappiamo (un bel 81-61), ma volendo proprio proprio fare i puntigliosi, questa Fortitudo è parsa un po’ piccina davanti ai vari Zanotti e Buva di turno. Poi s’è vinto lo stesso, lasciando i bischeri sfogarsi prima, dimenarsi senza uscire dalla rete poi.

Fortitudo-Pistoia

Sicuramente s’è fatta la voce grossa da altre parti, approfittando delle amnesie e della miriade di palle perse di una Pistoia senza grandi idee, arresa già a metà terzo quarto a un epilogo simile alle scorse 9 gare. Lo scalpo toscano vale sempre 2 punti, e nonostante si trattasse di un non irresistibile avversario, ciò che conforta di più non è tanto la vittoria in sé, ma il come.

Si son visti finalmente i desaparecidi De Vico e Imbrò, il primo che in fondo ha dimostrato di saper far buca, il secondo più ispirato rispetto ad altre occasioni. Alla fine servono tutti, da chi passa una gara a cacciare farfalle braccato da Johnson a chi come Moretti timbra poco, ma quando serve risponde presente. C’è trippa per gatti, si potrebbe dire. Ora, però, c’è da tornare vincenti in trasferta.

Ora ci si sposta a Torino, ancora una volta senza Fossa, soli soletti contro i gialloblù reduci dal -10 a Cividale, che attualmente sta vivendo una stagione serena, senza i grattacapi delle parti basse della classifica e senza le ansie da scalatore di chi lotta per la vetta. Ecco quindi che Torino gioca senza l’ansia di sbagliare, aspetto pericolosissimo per una Fortitudo che è costretta a non fare passi falsi nelle (poche) ghiotte occasioni lontane dal Paladozza che ha. Serviranno anche in questa occasioni fisici bestiali, con il rimbalzista Allen pronto a saltare in testa anche ai canguri, vista la sua incontenibile verve sotto al ferro. Atipico venerdì senza Fossa al seguito, che sarà costretta a seguire la gara all’ombra della Mole dal divano. Oggi piove a catinelle, speriamo torni il sole anche lontano da Piazza Azzarita.

