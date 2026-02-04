Seguici su

Fortitudo Bologna

Hic Sunt Leones – Ci vuole un fisico bestiale

La Fortitudo Bologna vince senza grandi difficoltà la gara con Pistoia e si prepara alla trasferta di Torino: serve tornare vincenti lontano dal Paladozza

Hic Sunt Leones crediti 1000cuorirossoblù
(©1000cuorirossoblù)

Hic Sunt Leones (S2, E20) – Restando sotto alle Due Torri, come canta Luca Carboni, “Ci vuole un fisico bestiale“. Ci vorrebbe, ci viene da dire, visto che contro Pistoia, risultato a parte, s’è sembrati a tratti i paperotti che inseguono la madre, ben più pasciuta, qua e là in giro per lo stagno. Chiaramente l’epilogo lo sappiamo (un bel 81-61), ma volendo proprio proprio fare i puntigliosi, questa Fortitudo è parsa un po’ piccina davanti ai vari Zanotti e Buva di turno. Poi s’è vinto lo stesso, lasciando i bischeri sfogarsi prima, dimenarsi senza uscire dalla rete poi.

Fortitudo-Pistoia

Sicuramente s’è fatta la voce grossa da altre parti, approfittando delle amnesie e della miriade di palle perse di una Pistoia senza grandi idee, arresa già a metà terzo quarto a un epilogo simile alle scorse 9 gare. Lo scalpo toscano vale sempre 2 punti, e nonostante si trattasse di un non irresistibile avversario, ciò che conforta di più non è tanto la vittoria in sé, ma il come.

Si son visti finalmente i desaparecidi De Vico e Imbrò, il primo che in fondo ha dimostrato di saper far buca, il secondo più ispirato rispetto ad altre occasioni. Alla fine servono tutti, da chi passa una gara a cacciare farfalle braccato da Johnson a chi come Moretti timbra poco, ma quando serve risponde presente. C’è trippa per gatti, si potrebbe dire. Ora, però, c’è da tornare vincenti in trasferta.

Samuele Moretti crediti Fortitudo Bologna

Samuele Moretti crediti Fortitudo Bologna

Ora ci si sposta a Torino, ancora una volta senza Fossa, soli soletti contro i gialloblù reduci dal -10 a Cividale, che attualmente sta vivendo una stagione serena, senza i grattacapi delle parti basse della classifica e senza le ansie da scalatore di chi lotta per la vetta. Ecco quindi che Torino gioca senza l’ansia di sbagliare, aspetto pericolosissimo per una Fortitudo che è costretta a non fare passi falsi nelle (poche) ghiotte occasioni lontane dal Paladozza che ha. Serviranno anche in questa occasioni fisici bestiali, con il rimbalzista Allen pronto a saltare in testa anche ai canguri, vista la sua incontenibile verve sotto al ferro. Atipico venerdì senza Fossa al seguito, che sarà costretta a seguire la gara all’ombra della Mole dal divano. Oggi piove a catinelle, speriamo torni il sole anche lontano da Piazza Azzarita.

Hic Sunt Leones ©Fortitudo Bologna Pallacanestro 103

Hic Sunt Leones (©Fortitudo Bologna Pallacanestro 103)

