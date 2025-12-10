La Fortitudo spreca troppo: alla Opiquad Arena vince Bergamo 65-56

GRUPPO MASCIO BERGAMO 65-56 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (14-12, 15-15, 15-15, 21-14)

Gruppo Mascio Bergamo: D’angelo Harrison 17, Gabriele Stefanini 14, Dustin Hogue 11, Eric Lombardi 8, Andrea Loro 5 , Matteo Bogliardi 4, Mattia Udom 4, Nicolo Nobili 2, Matteo Pollone 0, Alberto Guiducci 0, Axel Piccirilli 0, Loic Bosso 0. All. Ramagli.

Flats Service Fortitudo Bologna: Paulius Sorokas 16, Matteo Imbro’ 12, Vincenzo Guaiana 9, Alvise Sarto 8, Gianluca Della rosa 7, Simon Anumba 4, Jordan Harris 0, Samuele Moretti 0, Niccolo De vico 0,, Federico Gamberini 0. All. Caja.

La Fortitudo inciampa ancora una volta lontano da Bologna. In piena emergenza infortuni, a Monza, contro una Bergamo più determinata, la squadra di Caja spreca una rimonta coraggiosa, fallisce l’aggancio nel momento decisivo e crolla dopo le triple decisive di Harrison, Loro e Stefanini. Ne esce una gara dai ritmi bassi, dura e poco spettacolare.

La cronaca di Bergamo-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Gruppo Mascio Bergamo: Stefanini, Loro, Pollone, Lombardi, Hogue.

Fortitudo Bologna: Della Rosa, Harris, Sarto, Anumba, Sorokas.

Palla a due vinta dalla Effe, che segna subito con Sorokas. Poi si prosegue per quattro minuti buoni su ritmi bassissimi: il primo canestro bergamasco arriva solamente al terzo di gioco. A metà prima frazione ancora sotto la doppia cifra entrambe le squadre, con nessun giocatore che riesce a pescare con continuità la retina. La Fortitudo prova a invertire il trend con qualche giocata del proprio lituano dal pitturato, ma la fluidità offensiva è poca e la difesa non è delle migliori in stagione. Errori su errori dal perimetro per entrambe, anche se con l’entrata di Harrison i padroni di casa riescono a bucare in un paio di occasioni la difesa ospite e a portarsi in vantaggio di un paio di possessi. Sul terzo tempo di Guaiana si chiude la prima frazione: 14-12 Bergamo.

Lanci a casaccio in avvio di secondo quarto, ma grazie a quei pochi canestri che entrano le squadre si rispondono colpo su colpo. Al quarto tentativo Imbrò riesce a segnare dall’arco e trova finalmente il primo punteggio pieno di vantaggio ospite. Lo segue Guaiana: parziale 0-5 e primo vero buon momento dei biancoblù. Entusiasmo della Fossa presente che però dura poco, a causa di Hogue e Stefanini autori del 5-0 che riporta nuovamente tutto in parità. Nonostante i punteggi bassissimi, la squadra di Caja riesce comunque a siglare abbastanza volte da mantenersi in leggero vantaggio per qualche minuto. Negli ultimi possessi del quarto però la squadra di Ramagli decide di cambiare strategia e accelerare: con un parziale di 7-0 torna nuovamente sopra. Il primo tempo si chiude 29-27. Pessima la percentuale da tre in questo primo tempo per la Fortitudo: 3/20 (15%), di cui due triple di Imbrò.

Secondo tempo

I ferri accolgono il tiro di Hogue in avvio, poi: 1 tripla sbagliata da Imbrò, 3 di fila (con relativi extrapossessi) dai padroni di casa. Rimette poco dopo mano al tabellino Sarto, inventandosi una tripla di attributi, ma risponde poco dopo Bogliardi e la Effe torna nuovamente sul -4. Il solo Imbrò (praticamente l’unico a segnare da tre fin qui) prova a guidare la squadra a una rimonta difficile, ma la Gruppo Mascio non lascia prigionieri e con Harrison vola sul +9. Sembra il più classico dei “Game-set-match“, ma Caja chiama time-out: al rientro, due triple consecutive di Sorokas e Sarto. In un amen la Effe torna nuovamente sul -2, anche con un pò di fortuna. Ancora tutto da giocare negli ultimi 10′: 44-42.

Da zero a 100 in un minuto: dopo tre quarti di sonnecchiate ed erroracci, le due squadre si svegliano offensivamente. Prima una gran giocata di Udom, poi una tripla da metà campo di Imbrò aumentano i giri del motore di una gara fin qui non bellissima. E dopo 33 minuti a rincorrere, la Fortitudo riesce anche a trovare il vantaggio in contropiede con Guaiana. Inerzia bolognese interrotta dal solito Hogue, poi Stefanini segna ancora con una tripla complicata: 51-50 a metà ultimo quarto. Dall’altra parte però ancora Imbrò risponde di nuovo da tre: finale punto a punto al Opiquad Arena con il risultato sul 53-53. Sul finale però il karma al contrario restituisce tutto con gli interessi ai padroni di casa: tre triple di fila di Loro, Harrison e Stefanini. Poco dopo, Stefanini mette la parola fine alla partita: la Fortitudo perde ancora in trasferta ed esce sconfitta contro Bergamo 65-56.

