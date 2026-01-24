La preview di Givova Scafati – Fortitudo Flats Service Bologna

11 su 12 in casa sarebbe un record più che sufficiente, teoricamente, per adagiarsi su vette sicure. Se solo fosse affiancata da un ritmo anche solo parzialmente consistente fuori. Ma così non è e al momento lato biancoblù si lotta per le prime posizioni sì, ma con un pò di margine da recuperare. La Effe arriva a Scafati con la consapevolezza che ogni trasferta può cambiare il senso di un intero campionato. Dopo aver fatto il pieno al Paladozza, i biancoblù sono chiamati a un esame di maturità sul parquet più scomodo: quello esterno. E non uno qualsiasi.

La classifica non aspetta

Il campionato di Serie A2 vive di equilibri sottilissimi. Davanti c’è Pesaro, poi un blocco compatto di squadre racchiuse in pochi punti. La Fortitudo è lì, nel mezzo del traffico, dove basta una vittoria per risalire e una sconfitta per scivolare. Le due vittorie casalinghe consecutive hanno riportato serenità, ma il vero nodo resta il rendimento lontano da Bologna: tre vittorie e otto sconfitte.

Scafati, la rinascita firmata Vitucci

Dal cambio in panchina in poi, la Givova ha cambiato volto. L’arrivo di Vitucci ha portato ordine e soprattutto continuità: sei vittorie consecutive prima dello stop di Livorno, nove successi su dodici in casa e un attacco che viaggia a oltre 82 punti di media, il migliore del campionato. Il PalaMangano è tornato a essere un fattore, una bolgia capace di trascinare i campani anche nei momenti più difficili. La squadra ha trovato una chiara gerarchia offensiva: Walker è il terminale principale, Mascolo il cuore pulsante, Allen la certezza fisica e tecnica. Attorno a loro, un gruppo profondo, che può permettersi rotazioni lunghe e soluzioni diverse, anche grazie ai nuovi innesti arrivati durante la stagione. Inoltre, lato stats, si parla del miglior attacco contro la miglior difesa del campionato: premesse validissime per un big match.

Trasferta vietata ai tifosi

Il match sarà senza tifosi bolognesi al seguito: il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bologna ha lasciato amarezza e polemiche, ma non ha spento la vicinanza del popolo biancoblù.

Dove e quando si gioca Scafati-Fortitudo

La sfida tra Givova Scafati e Flats Service Fortitudo Bologna si giocherà domenica alle ore 16.00 al PalaMangano di Scafati. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con radiocronaca su Radio San Luchino e audiocronaca su Canale 88.

