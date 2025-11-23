BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Forlì (81-72). Aquile e leoni
Una Fortitudo dalle due facce regola Forlì nel finale di un derby tesissimo. Dopo un primo tempo controllato, l’Aquila soffre il rientro romagnolo, ma ritrova lucidità e coraggio nei momenti decisivi.
La Fortitudo torna a ruggire al Paladozza con un successo di carattere: l’81-72 su Forlì arriva al termine di una serata fatta di fiammate, blackout e una montagna russa emotiva degna della cornice. Dopo un primo tempo gestito senza strappi, la ripresa si complica sotto i colpi di un’Unieuro sempre aggrappata al risultato. Ma quando il match diventa una corrida, la Effe trova energia nei suoi uomini simbolo: Sorokas macina rimbalzi, Fantinelli illumina in regia, e Anumba finalmente decisivo nei momenti più complicati.
Le pagelle di Fortitudo – Forlì (81-72)
Fortitudo Flats Service Bologna
-
Paulius Sorokas: 15 punti (3/5 da due, 3/7 da tre) – Roccioso, sentenza a rimbalzo (15 totali). E tiene in piedi la Effe anche quando la barca imbarca acqua. Ogni tanto soffre chi corre più di lui, ma continua a fare reparto da solo. Voto: 7.5.
-
Jordan Harris: 15 punti (6/8 da due, 0/1 da tre) – Esordio ottimo, porta atletismo puro. Grandi risposte vicino al ferro: un gettone già utilissimo. Voto: 6.5.
-
Alvise Sarto: 12 punti (1/2 da due, 2/8 da tre) – Una partita di strappi e pause, diesel. La tripla nel finale però decide forse la partita, sicuramente in termini di inerzia. Voto: 6.5.
-
Matteo Fantinelli: 11 punti (3/5 da due, 1/5 da tre) – Si ritrova spesso la patata bollente in mano e non sempre può scegliere correttamente. Ma chiude con 10 assist, guida i compagni e sprinta nel momento più difficile. Voto: 7.
-
Simon Anumba: 8 punti (4/8 da due, 0/2 da tre) – Ci ha preso gusto: lampi iniziali, pausa centrale, e poi il tuono finale con un canestro fondamentale. La zampata decisiva sul +6 è fotografia perfetta della sua crescita. Voto: 6.5.
-
Gianluca Della Rosa: 8 punti (0/1 da due, 2/7 da tre) – Sbandata iniziale. Poi si raddrizza, prende coraggio e mette la firma sul finale. Voto: 6.
-
Vincenzo Guaiana: 7 punti (2/2 da due, 1/5 da tre) – Volenteroso, energico, utile. Alterna buone letture a scelte affrettate, ma dà fiato e intensità. Voto: 6.
- Samuele Moretti: 5 punti (2/3 da due, 0/0 da tre) – Pochi fronzoli, molta sostanza. Si butta dentro al lavoro sporco e ne esce con una prova preziosa, silenziosa ma efficace. Voto: 6.
Unieuro Forlì
-
Demonte Harper: 15 punti (2/4, 3/9) – Voto: 7.
-
Simone Pepe: 15 punti (0/1, 4/6) – Voto: 6.5.
-
Raphael Gaspardo: 14 punti (1/6, 4/7) – Voto: 7.
-
Pietro Aradori: 12 punti (1/2, 2/5) – Voto: 6.5.
-
Kadeem Allen: 7 punti (3/9, 0/5) – Voto: 5.
-
Angelo Del Chiaro: 6 punti (2/5, 0/0) – Voto: 6.
-
Tommaso Pinza: 3 punti (0/1, 1/1) – Voto: 6.
-
Stefano Masciadri: 0 punti (0/0, 0/1) – Voto: 5.
-
Giulio Gazzotti: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto: 5.
