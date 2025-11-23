Le pagelle di Fortitudo-Forlì (81-72). Aquile e leoni

Matteo Fantinelli : 11 punti (3/5 da due, 1/5 da tre) – Si ritrova spesso la patata bollente in mano e non sempre può scegliere correttamente. Ma chiude con 10 assist, guida i compagni e sprinta nel momento più difficile. Voto: 7.

Simon Anumba: 8 punti (4/8 da due, 0/2 da tre) – Ci ha preso gusto: lampi iniziali, pausa centrale, e poi il tuono finale con un canestro fondamentale. La zampata decisiva sul +6 è fotografia perfetta della sua crescita. Voto: 6.5.