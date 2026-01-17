BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Mestre (90-72). Buffet di canestri
Una partita mai in discussione, costruita con un primo quarto feroce e gestita con maturità.
La Fortitudo domina Mestre con una prova di forza netta e continua, prendendo il controllo già nel primo quarto e non lasciandolo più. L’Aquila vola con un parziale devastante, tocca più volte il +20 e gestisce senza affanni fino alla sirena finale. Sorokas è il volto della serata, Perkovic convince all’esordio al Paladozza, Fantinelli orchestra. Vittoria piena, solida, mai davvero in discussione.
Flats Service Fortitudo Bologna
-
Paulius Sorokas: 23 punti (3/5 da due, 5/8 da tre) – È il totem della partita: segna, guida, incita e chiude tra gli applausi. Ogni tripla è una coltellata che apre la difesa veneta come burro caldo. Dominante. Voto 8.
-
Toni Perkovic: 15 punti (3/5 da due, 3/9 da tre) – Prima al Paladozza da protagonista, entra con personalità e spara senza paura. Alterna fiammate e pause, ma il suo impatto è reale e pesante. Voto 7.
-
Gianluca Della Rosa: 14 punti (1/2 da due, 4/9 da tre) – Ha la mano calda e la testa fredda: colpisce quando serve e non perde mai il filo della partita. Quattro triple come quattro chiodi piantati nel parquet. Voto 7.
-
Alvise Sarto: 12 punti (3/5 da due, 2/5 da tre) – Apre la gara con sei punti filati e dà il la alla fuga. Corre, attacca, punge. Un avvio da miccia accesa. Voto 6,5.
-
Matteo Fantinelli: 11 punti (4/5 da due, 1/1 da tre) – 13 assist, 9 rimbalzi e una regia che scorre come un fiume largo e calmo. Sempre un passo avanti. Voto 7,5.
-
Simon Anumba: 9 punti (4/9 da due, 0/1 da tre) – Non brilla, ma regge. Voto 6,5
-
Niccolò De Vico: 4 punti (1/2 da due, 0/1 da tre) – Si sbatte sotto canestro come un dannato, fa legna e prende colpi. Statistiche leggere, lavoro pesante. Voto 6
-
Samuele Moretti: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre) – Entra e timbra, senza fronzoli. Presenza ordinata, silenziosa, utile. Voto 6
-
Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Serata di gestione, senza errori e senza acuti. Voto 6
Basket Mestre 1958
-
Wayne Stewart Jr: 14 punti (6/8 da due, 0/6 da tre) – Voto 6
-
Nicola Giordano: 12 punti (3/7 da due, 2/4 da tre) – Voto 6
-
Costantino Bechi: 11 punti (1/4 da due, 3/3 da tre) – Voto 6,5
-
Simone Aromando: 9 punti (1/7 da due, 2/5 da tre) – Voto 5,5
-
Francesco Reggiani: 8 punti (1/2 da due, 2/4 da tre) – Voto 6
-
Matteo Parravicini: 8 punti (1/3 da due, 0/4 da tre) – Voto 5,5
-
Seraphin Kadjividi: 6 punti (2/2 da due, 0/0 da tre) – Voto 6
-
Alessandro Scarponi: 4 punti (0/0 da due, 1/4 da tre) – Voto 5
-
Marco Porcu: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5
