Le pagelle di Fortitudo-Mestre (90-72). Buffet di canestri

La Fortitudo domina Mestre con una prova di forza netta e continua, prendendo il controllo già nel primo quarto e non lasciandolo più. L’Aquila vola con un parziale devastante, tocca più volte il +20 e gestisce senza affanni fino alla sirena finale. Sorokas è il volto della serata, Perkovic convince all’esordio al Paladozza, Fantinelli orchestra. Vittoria piena, solida, mai davvero in discussione.

Paulius Sorokas: 23 punti (3/5 da due, 5/8 da tre) – È il totem della partita: segna, guida, incita e chiude tra gli applausi. Ogni tripla è una coltellata che apre la difesa veneta come burro caldo. Dominante. Voto 8.

Toni Perkovic: 15 punti (3/5 da due, 3/9 da tre) – Prima al Paladozza da protagonista, entra con personalità e spara senza paura. Alterna fiammate e pause, ma il suo impatto è reale e pesante. Voto 7.

Gianluca Della Rosa: 14 punti (1/2 da due, 4/9 da tre) – Ha la mano calda e la testa fredda: colpisce quando serve e non perde mai il filo della partita. Quattro triple come quattro chiodi piantati nel parquet. Voto 7.